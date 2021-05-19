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獨／萬華街頭慘況直擊！2女「狂咳＋躺擔架」　民眾：太恐怖1天20台

記者張君豪、邱中岳／台北報導

萬華街頭慘況直擊，18日深夜，2台救護車停靠萬華區一處停車場旁，車上下來了3名身穿防護衣的救護人員，附近則有1女子往救護車方向走，但她突然丟下行李，疑似狂咳作噁，最後在救護員協助下勉強上車，第2台救護車則在旁待命，稍後將另名躺在擔架床、 虛弱無力的女子，推上救護車，而整個過程，被民眾拍錄下，在通訊軟體上瘋傳，並直呼「也太恐怖了吧」。

萬華茶室爆發群聚疫情，有民眾深夜拍下2段送醫影片，在通訊軟體瘋傳，其中一段看到2台救護車停在梧州街的一處停車場旁，下來3名救護人員，民眾拍下1名戴口罩的女子從停車場旁附近現身，女子走沒幾步，突然放下手中行李，背對鏡頭彎下腰，疑似頻頻作噁或咳嗽十分難受，拍下過程的民眾，則誤以為女子在吐。

▲▼通訊軟體瘋傳在梧州街深夜1名女子彎腰狂咳，在救護員的陪同下上了救護車。（圖／翻攝畫面）

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▲通訊軟體瘋傳在梧州街深夜1名女子彎腰狂咳，在救護員的陪同下上了救護車。（圖／翻攝畫面）

救護人員則是見狀、快步上前幫她拿行李，她最後自行走上救護車，救護車馬上駛離，拍下影片的女子則直呼「對面實在太恐怖了吧」。

另1台救護車則在現場待了一陣子，救護員突然往停車場的另一個方向跑去，拍下過程的民眾發現，有救護人員提著行李往救護車方向跑，最後還發現1名女子十分虛弱，整個人幾乎癱在擔架床上，由救護人員協助推上救護車離開。

▲▼通訊軟體瘋傳在梧州街深夜1名女子彎腰狂咳，在救護員的陪同下上了救護車。（圖／翻攝畫面）

▲通訊軟體瘋傳2台救護車在18日晚上9時許，突然跑到萬華區梧州街載人。（圖／翻攝畫面）

拍下過程的住戶直呼，「我的天啊現在是怎樣？2台（救護車）一起來」，還說到「感覺很嚴重」、「感覺沒有力氣了」，最後更說到「這裡一天應該有20台（救護車）經過」。

▲▼通訊軟體瘋傳在梧州街深夜有2台救護車，將2名分別狂咳以及癱在擔架床的女子送醫。（圖／翻攝畫面）

▲通訊軟體瘋傳在梧州街深夜有2台救護車，將2名分別狂咳以及癱在擔架床的女子送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，2名女子在18日晚上9時許，感到身體不適有咳嗽以及呼吸道感染不適症狀，所以才會找救護車送醫，警消不敢大意，全身穿防護衣前往，將2名女子送往醫院觀察治療，不排除送醫2人疑似染疫或須安排接受篩檢。但實際情形，仍有待疫情指揮中心或北市府說明證實。

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