快訊／台中某機械公司員工確診！　業者曝：與彰化感染源有關

▲台中某機械公司員工確診。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

本土疫情嚴峻！台中某機械公司19日也傳出員工確診消息，稍早，公司也在臉書發表說明，「我們公司售服在5月18日被通知確診，我們也已經在第一時間將行程跟相關的客戶向衛生局通報，對於這樣的事情我們感到非常的抱歉，不過對於衛生局的措施我們也全力配合，希望可以盡快度過，盡快恢復正常。」

公司說明全文：

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很遺憾的我們必須通知我們周邊所有的好朋友，我們機械有限公司售服X先生在5月18日被通知確診，為解除大家對此事的疑慮及恐慌特此說明。

衛生局指示在5月14號之後到過的地方存在比較高的風險，會列入比較重點協助的對象，我們也已經在第一時間將行程跟相關的客戶向衛生局通報，對於這樣的事情我們感到非常的抱歉，不過對於衛生局的措施我們也全力配合，希望可以盡快度過，盡快恢復正常。

本公司員工，於5/14上週五晚上回彰化老家與父母用餐，因家人跟彰化感染源有共同的足跡，因此在5/17星期一下班後接獲須採檢的通知，隨即向公司請了三天假，帶於5月18號中午左右被通知確診，本公司立即召回所有員工，停止所有業務及售服行為。

依照相關單位指示確診者立即隔離，公司決定所有員工暫時停班加強自我管理，盡可能地將風險降到最低，並且在最短的時間那安排最高規格的消毒，依照指示做了最妥善的處理。

但是病毒無所不在，我們仍需小心謹慎，提醒周邊所有的朋友加強自我管理，至於星期一有接觸的客戶已經都通報相關單位協助處理。

對此造成大家的困擾我們感到非常抱歉，當然也非常感謝各位的關心與長時間的支持，希望大家配合盡快度過。在這期間我們所有的團隊手機電話仍持續服務，有任何問題我們會交由我們代理的品牌原廠做最適當的處理，員工在這期間會更謹慎行事。

一直以來我們公司的行程都有嚴格的排程跟管控，因此對於確診者的足跡我們非常清楚詳細的跟相關單位交代，因此周邊的朋友當然仍必須稍加注意，但也不需過度恐慌。

