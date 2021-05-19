快訊／新北今增129例　中和26例最多、新店22例增幅大

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增267例本土確診個案，新北市新增129人。根據新北市衛生局統計，中和確診數最多有26人、板橋22人、新店22人，其餘各區新增為零星個位數，自4/26至5/19，新北市累計本土確診594人。

侯友宜表示，新北市累計確診594人，除了今天的中和26人，板橋22人、新店22人，中和、板橋確診數比昨天下降，土城、三重、永和、新莊都有微幅上升，疫情還是非常嚴峻。

另外，侯友宜也公布最新的確診者足跡，遍及中和華泰市場、土城延吉市場、板橋南雅夜市、中和南勢角黃昏市場，以及中和永安市場，還包括中和美麗殿精品旅館、新莊復興路肉多多火鍋店以及中和、板橋全聯、美廉社等超市。



▲新北市府公布確診者足跡。（圖／新北市府提供）

新北市府公布最新確診足跡如下：

5/9

新莊天賜良緣大飯店

新莊復興路肉多多火鍋店

中和華泰市場

板橋唐廚小館

5/11

興南夜市

板橋大遠百海底撈

5/12

土城延吉市場

永和IKKI深夜食堂居酒屋

全聯（中和南華店）

中和區四號公園

板橋南雅夜市

中和美麗殿精品旅館

5/13

土城延吉市場

美廉社（中和景新三店）

板橋百麗旅店

中和南勢角黃昏市場

拉亞漢堡（板橋三民店）

5/14

土城延吉市場

三賀木材行（新莊中港路238巷1弄2號）

麥當勞（板橋文化店）

板橋乾安府

美廉社（板橋懷仁店）

5/15

土城家樂福

中和永安市場

全聯（中和新生門市）

中和南勢角黃昏市場

5/16

百振淨水量販超市

5/17

全聯（板橋長江門市）

▲侯友宜召開應變議會。（圖／新聞局提供）