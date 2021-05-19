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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北今增129例　中和26例最多、新店22例增幅大

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增267例本土確診個案，新北市新增129人。根據新北市衛生局統計，中和確診數最多有26人、板橋22人、新店22人，其餘各區新增為零星個位數，自4/26至5/19，新北市累計本土確診594人。

侯友宜表示，新北市累計確診594人，除了今天的中和26人，板橋22人、新店22人，中和、板橋確診數比昨天下降，土城、三重、永和、新莊都有微幅上升，疫情還是非常嚴峻。

另外，侯友宜也公布最新的確診者足跡，遍及中和華泰市場、土城延吉市場、板橋南雅夜市、中和南勢角黃昏市場，以及中和永安市場，還包括中和美麗殿精品旅館、新莊復興路肉多多火鍋店以及中和、板橋全聯、美廉社等超市。
 

▲▼新北市府公布確診者足跡。（圖／新北市府提供）

▲新北市府公布確診者足跡。（圖／新北市府提供）

新北市府公布最新確診足跡如下：

5/9
新莊天賜良緣大飯店
新莊復興路肉多多火鍋店
中和華泰市場
板橋唐廚小館

5/11
興南夜市
板橋大遠百海底撈

5/12
土城延吉市場
永和IKKI深夜食堂居酒屋
全聯（中和南華店）
中和區四號公園
板橋南雅夜市
中和美麗殿精品旅館

5/13
土城延吉市場
美廉社（中和景新三店）
板橋百麗旅店
中和南勢角黃昏市場
拉亞漢堡（板橋三民店）

5/14
土城延吉市場
三賀木材行（新莊中港路238巷1弄2號）
麥當勞（板橋文化店）
板橋乾安府
美廉社（板橋懷仁店）

5/15
土城家樂福
中和永安市場
全聯（中和新生門市）
中和南勢角黃昏市場

5/16
百振淨水量販超市

5/17
全聯（板橋長江門市）

▲侯友宜召開應變議會,新北市集中檢疫所。（圖／新聞局提供）

▲侯友宜召開應變議會。（圖／新聞局提供）

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