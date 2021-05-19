快訊／及時雨！政院：40萬劑AZ疫苗下午4點抵台

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，近幾日每天都出現破百例確診個案，國人恐慌下，也開始搶打疫苗。行政院19日召開記者會，發言人羅秉成會後受訪表示，早上衛福部長陳時中報告提到，「40萬劑AZ疫苗預計在今天下午4點抵達台灣」，是及時雨也是好消息，希望疫苗在施打過程，相關整備跟國人意願，能在疫情指揮中心規劃下進行。

根據指揮中心統計，截至18日為止，國內累積有22萬352人完成接種。其中，以醫護人員最多，有9萬7484人，其次則是自費接種，有3萬9537人。

羅秉成說，18日總統蔡英文、院長蘇貞昌有到CDC聽取2家國產疫苗公司開發的進度，進度跟時程都已經對外說明，期望在今年7月底有國產疫苗可供使用。

一直以來，疫苗在防疫策略上都是重中之重，台灣在對外採購的多元採購，不管是透過COVAX或是莫德納，都持續進行中，相關時程都有所掌握。國外多元採購、國內積極研發，雙頭並進。

羅秉成表示，早先在疫苗上，國人可能認為疫情穩定，施打意願偏低；如今疫情升溫，用疫苗保護自己的必要性不必多言。稍早10點30分陳時中有來院跟院長報告，COVAX部分有40劑AZ疫苗，在今天凌晨3點從阿姆斯特丹起飛，預計下午4點抵達台灣。