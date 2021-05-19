在家1元吃蛋撻、炸雞！肯德基預定快取優惠　零接觸外送350元免運

▲肯德基推出零接觸外送服務，外送箱內外部定時清潔消毒，即日起至5/28滿350元免運。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

防疫省荷包！因應疫情升溫，肯德基日前宣布雙北共60家門市暫停內用，鼓勵消費者使用「預訂快取」、「零接觸外送」，其中預訂快取即日起推出「加1元多1件」，讓消費者購買指定套餐或桶餐，就能「加1元吃蛋撻、1元吃咔啦炸雞」，同時也祭出零接觸外送滿350元免運優惠！

▲肯德基即日起至5月28日，凡是採用「預訂快取」點餐，即可享「加1元多1件」優惠。（圖／業者提供）

肯德基即日起至5月28日，凡是採用「預訂快取」點餐，即可享「加1元多1件」優惠，包括「購買任一XL套餐，加1元多一個市價35元的原味蛋撻」；「選購任一桶餐（5塊炸雞桶除外），加1元多一個市價58元的咔啦炸雞」，每套餐/桶餐限加購一次。

▲肯德基鼓勵消費者使用預訂快取、零接觸外送服務。（圖／業者提供）

另外在「零接觸外送服務」也推出滿350元免運優惠，消費者可指定外送員將餐點「放在(家)門口」、「管理室/警衛室代收」或是「戶外定點取餐」，外送人員送達同時會將餐點放在置物架上；同時餐點也將貼上餐點封條封口，製作過程嚴格把關，並降低外送過程人為接觸。而所有餐點放入前，外送箱確實用酒精消毒，讓消費者安心享用。

▲肯德基「零接觸外送服務」即日起至5/28滿350元免運費。（圖／業者提供）

另為保護餐廳員工和顧客健康，肯德基櫃檯點餐人員全面戴防疫面罩、口罩、手套，並備有零錢盤，減少接觸；門市也有「實聯制2.0」服務，只要曾掃瞄肯德基QR Code填寫聯絡資料的顧客，下次掃描將自動帶入資訊（需關閉手機網頁私密瀏覽功能），加快實聯制認證速度、減少停留時間。

▲肯德基櫃檯點餐人員戴面罩、口罩、手套，並備有零錢盤，減少接觸（圖／業者提供）

「頂呱呱、麥當勞、繼光香香雞」外帶外送優惠

其他速食業者也紛紛祭出相關優惠，如頂呱呱宣布於5月20日限時1天祭出超澎湃「1斤雞」活動，首度限定在外送平台Uber Eats上獨賣，滿滿600克的原味雞塊只要原價85折就能吃到，各店數量有限、售完為止。同時全門市也從即日起禁止內用，僅提供外帶、外送服務，且外帶民眾須戴口罩、量測額溫、登記實聯制表單才可點餐。

▲頂呱呱於外送平台推1斤雞活動。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞即日起至6月8日也祭出「買1送1」優惠，期間只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP，低消達28元並輸入優惠「BOGO」，即享「4塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風」3選1「同品項買1送1」優惠。而雙北門市至5月28日不提供內用服務，同步不開放廁所，僅可使用外帶、得來速與歡樂送服務。

繼光香香雞全門市也為鼓勵外帶，即日起至5月31日推出「買指定經典組合即享第2件炸物半價優惠」，指定組合有1號餐內含香香炸雞、阿根廷魷魚或香香炸雞、阿根廷魷魚及2號餐含香香炸雞加蒜脆杏鮑菇（可換酥炸麻竹筍），提醒每份指定經典組合限加購1項商品，而桃園新光專櫃、中捷專櫃不適用此活動。

在家吃雞！頂呱呱首祭外送限定「1斤雞」 加碼麥當勞3夯品買1送1