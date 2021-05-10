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只賣28天！麥當勞全新「辣燻鷄肉長堡」開吃　淋紐奧良辣醬超開胃

▲▼麥當勞推全新期間限定「辣燻鷄肉長堡」。（圖／業者提供）

▲麥當勞推全新期間限定「辣燻雞肉長堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

第3款長堡來了！2020年2月初登場的麥當勞長堡系列，一共推出2口味，深受大批麥粉喜愛，擁有超高人氣。這次麥當勞宣布再推出全新期間限定「辣燻雞肉長堡」，嚴選有著煙燻香的嫩切雞胸肉淋上紐奧良辣醬，搭配萵苣等生菜，全夾進長型芝麻麵包中，酸甜又微辣的清爽口感超開胃，5月12日起至6月8日限時28天開吃。

▲▼麥當勞推全新期間限定「辣燻鷄肉長堡」。（圖／業者提供）

▲煙燻雞肉淋了辣醬搭配生菜，口感清爽又開胃。

迎接炎炎夏天！麥當勞推出全新「辣燻鷄肉長堡」，選用整塊雞胸肉以櫸木煙燻慢烤入味，接著切片後淋上美國紐奧良特有風味辣醬，辣醬可是結合了紅椒、大蒜、洋蔥、甜椒等香氣，並搭配新鮮生菜，再包進長型芝麻麵包當中，大口咬下可是能感受到濃厚的美式煙燻滋味，口感清爽又開胃，5月12日起至6月8日止限時開賣或售完為止，漢堡控把握機會開吃。

▲▼肯德基新品「蜂蜜醬脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基近日也有全新「蜂蜜醬脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基近日也強勢推出全新「蜂蜜醬脆雞」，選用爆香蒜末搭配水果、蜂蜜調製成的「蜂蜜蒜味醬」，接著淋在酥脆多汁的咔啦脆雞上，最後撒上蒜角粒增添口感，每一口都能吃到清爽的脆雞肉，好吃到不行，5月24日前限定販售。

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