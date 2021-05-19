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快訊／朝陽科大疑有學生確診　校方發聲明、市府清消大隊急派員消毒

▲台中朝陽科技大學傳有學生確診，校方也發出聲明稿證實。（圖／翻攝官網）

▲台中朝陽科技大學傳有學生確診，校方也發出聲明稿證實。（圖／翻攝官網）

記者游瓊華／台中報導

台中朝陽科技大學驚傳有學生確診，校方也隨後發出聲明稿，5月18日晚間20:30接獲台中市衛生局通知，一名學生疑似確診，一採結果為陽性，衛生福利部疾病管制署1922隨即於22:30派救護車接送學生至中國醫藥大學附設醫院就醫。

校方表示，接獲訊息後，第一時間已啟動防疫應變計畫，並由校長鄭道明親自主持緊急防疫小組會議，指示學校相關單位依指揮中心防疫流程執行相關防疫措施，安置確診者及接觸師生，同時啟動校園全面性消毒作業，並針對確診個案近期所接觸的環境及師生名單進行疫調，希望能確保全體師生的健康及維護校園的安全。

目前該名確診學生的同住室友，已依具感染風險民眾追蹤管理機制及中央流行疫情指揮中心相關規定，安排進住防疫旅館進行居家隔離；同層樓住宿生則安排移住其他宿舍，並由學校付費安排進行快篩檢測，並送至本校自主健康管理寢室，進行自主健康管理14天；另外，整棟學生宿舍大樓今日上午也全部清空，同步展開大規模清潔消毒作業。

為降低群聚感染風險，本校已於日前(5月17日)全面課程實施之遠距教學，將延長至6月8日，全校教職員明天開始改採分流上班，校長也特別呼籲全校師生，提高警覺，做好防疫工作，齊心守護校園安全。

台中昨日本土確診個案「加0」，但市府仍不敢鬆懈，明天開始將在10個醫療院所外設置快篩站。

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衛生局表示，這10個戶外快篩站地點分佈於衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院、童綜合醫院、光田醫院、國中台中醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、中港澄清醫院。

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