人妻驚見夫載辣妹！正宮怒嗆「把妳毀容」　最強小三正面對決

▲北市人妻指控遭丈夫遺棄多年，自己扶養3名未成年子女，沒想到祭拜婆婆時竟讓她撞見夫開車載小三。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市人妻指控自己遭丈夫遺棄多年，獨立扶養3名未成年子女；豈料在前往祭拜婆婆路途時，竟撞見丈夫車上副駕坐一名陌生女子，她上前敲車窗拿出手機錄影蒐證反遭女子毆打甚至狠咬手指不放。後來大嫂親口證實外遇，人妻心碎崩潰憤而對小三提告，並求償155萬。士林地院小三與人夫出國達22次；但小三也提反訴求償200萬。

人妻阿惠（化名）主張，她於2019年2月19日前往祭拜婆婆時，竟發現丈夫阿強（化名）汽車停在北市士林區中正路與中山北路路口處，赫然見小三鈴鈴（化名）坐在副駕駛座，她便上前敲車窗並拿出手機錄影蒐證，但鈴鈴卻搶走她手機、攻擊她頭部，打落眼鏡，並緊咬她手指不放，等到阿強將她抱住甩開，又遭鈴鈴踹，導致她臉部及右中指多處擦傷、右小腿瘀血、左臀疼痛，但阿強與小三卻不顧她受傷竟隨後駕車離去。

阿惠後來從丈夫大嫂口中證實，鈴鈴為阿強現任女友，2人甚至已經同居多年也時常甜蜜出國旅遊。阿惠聽完崩潰導致她身心俱疲，受有精神上痛苦折磨因此罹患創傷後壓力症候群。

鈴鈴則提出抗辯表示，自己從事設計工作，阿強從事不動產交易及室內裝潢工作，2人是在2016年因業務關係合作認識。第一次出國是去泰國買傢俱軟件，她只是幫阿強翻譯，並無不正當交往關係。反倒是阿惠卻在2月19日抓她頭髮、用嘴巴咬她右手臂、抓傷她臉部，甚至將她壓制在副駕駛座，大罵「妳這個整形女，你的下巴、眼睛、鼻子、胸部及全身都是整形的」，我要讓你毀容，我要殺了你」等語辱罵、恫嚇她。對此鈴鈴也提出反訴主張，表示阿惠有動手打她並辱罵她，加上跟蹤騷擾，並向阿惠求償200萬元。

▼阿強背叛婚姻與小三鈴鈴外遇多年，遊遍多國留下愛的回憶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

經法院調查，阿惠及阿強並無離婚，根據阿強和鈴鈴的出入境紀錄得知，2人從2016年4月2日到去年1月31日期間，共同搭乘同一班機或郵輪入出境共22次，玩遍各國家甚至搭乘黃金公主號郵輪到日本大阪，及札幌、洛杉磯、河內、巴黎、羅馬等地，兩人根本不是因為工作業務認識，故不採信鈴鈴說詞。

法官認為，阿強如果是因工作需常出國照理應請專業翻譯人員陪同，但2人從2016年起2020年1月共同出國旅遊多達22次遍及多國，互動方式已超越一般男女正常交往情誼，非配偶可忍受，顯然已侵害原告配偶權，破壞婚姻信賴，危及婚姻共同生活之圓滿安全與幸福。

對此法院判鈴鈴侵害配偶權及衝突毆傷事件，分別須賠償阿惠精神慰撫金45萬及3萬元共計48萬元；鈴鈴提出反訴，自己遭阿惠跟蹤、騷擾及公然辱罵、毆打、抓頭髮，侵害身體等求償200萬元，士林地院則判阿惠須賠償6萬元精神慰撫金。

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