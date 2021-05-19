快訊／台大醫院員工確診！傳有萬華足跡　陳時中下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

雙北升為三級警戒後，4天內已累積959例本土案例。台大醫院今（19）日表示，有一名工務室同仁5/18出現發燒症狀後，同日傍晚採檢陽性，同辦公室36人採檢後，已有10人陽性，據悉有人有萬華足跡，但仍須疫調。指揮中心下午2時將召開記者會說明最新疫情，面對台大醫院員工確診，以及各醫院急診採檢量爆量問題，下午都有望一併說明。

台大醫院上午指出，確診同仁其辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務，本院目前除該辦公室以外，亦會往前匡列三天(至上週五)，調查其他曾有足跡之院區，以進行環境採檢及消毒。

為確保院區潔凈，本院自今（19）日起即刻停止所有常規手術、新病人入院及進行門診降載，請非緊急之病人延期就診，也將進行全院同仁之普篩，直至確認所有環境採檢均為陰性。中午11時也將召開記者會說明後續處理措施，也將一併釐清是否為院內感染。

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本土疫情大爆發，全台採檢量也爆炸，各大醫院急診紛紛大喊吃不消，也籲廣設篩檢站分擔人潮。

陳時中昨在記者上呼籲，目前醫學中心量能很珍貴，雖然確診陽性的人就會被收治，但如果是輕症的人就會被要求移出，因為要將醫學中心的量能保留在跟性命相關的治療上面，讓大家的致死率降低，因此呼籲輕症的人請盡量不要到醫學中心來，「若把醫學中心的量能用在輕症上，是得不償失的一件事情」。