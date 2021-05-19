蓬佩奧：告訴台灣朋友我愛他們　相信台政府能儘速取得美國疫苗

▲美國前國務欽蓬佩奧（小圖）接受資深媒體人黃寶慧專訪。（圖／黃寶慧提供）

圖、文／鏡週刊

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日晚間接受資深媒體人黃寶慧越洋獨家專訪，在台灣疫情最嚴峻之際，他相信台灣政府有辦法盡快取得希望的疫苗，並透過黃寶慧傳話「告訴台灣朋友我愛他們」，也傳達「特別訊息」給總統蔡英文。

美國總統拜登（Joe Biden）近日表示，美國預定6月底釋出2,000萬劑疫苗給其他國家使用，包括已在美國取得使用許可、公認效力比AZ更好的輝瑞、莫德納和嬌生疫苗。疫情持續發燒的台灣能在這波疫苗釋出潮中搶到多少劑「救命針」？蓬佩奧喊話台灣人，「應該要相信台灣政府取得疫苗的能力」。

蓬佩奧在專訪中表示雖然自己已卸任，沒能力直接影響美國政府，「但相信台灣的政府和私部門一定有辦法獲得疫苗。我們看著每一次疫情的突發狀況，我們知道病毒會突然爆發。但我們可以採取應對措施。我們現在處理的方式，讓死亡率下降到相較世界上大多數地區6個月、8個月、或10個月前的低點。我們必須繼續努力。

台灣將在疫情延燒之際迎來520總統就職紀念日，蓬佩奧向總統蔡英文喊話：「（我欣賞）你們讓人們表達不同的意見，不同的觀點，讓政壇出現良性競爭。你們發展經濟，也在疫情來襲時照顧台灣人民的健康。我認為你們展現了一個良好、健全的公衛體系，應該如何應對疫情，使人們保持健康、存活下來，並同時發展經濟。」鼓勵她繼續帶領台灣人一起勇往直前。

角逐下屆總統沒說死

蓬佩奧對台灣向來友善，回顧過去幾年的成績，蓬佩奧在專訪中表示，除了自己和團隊付出努力，台灣人對民主和自由價值的堅守也是不可或缺的。他稱自己「全心相信台灣是典範」，而幫助台灣獲得自由，則是自己「神聖的義務」。

今年1月他卸任國務卿職責的當天，於推特寫下神祕數字「1384天」，由於時間剛好就是下屆的美國總統大選，也因此引發外界猜測他是否有意角逐下屆美國總統大位。對此，蓬佩奧幽默說：「我只是覺得很好玩。」另外也補充這數字更深層的意義，美國將在18個月以及3年後迎來幾場重要的選舉，全球都在關注美國必須領導改變，如果美國做好，他相信這對世界以及台灣人都是好事。至於會不黑代表美國保守派出征？蓬佩奧沒把話說死，因為沒人知道2024年世界會變成什麼樣子。

期待再嚐寶島鳳梨乾

被問到疫情結束後，有無意願到亞洲旅遊？蓬佩奧笑說：「哦，天哪，我真想回到亞洲。我和太太都很喜歡亞洲。如果能造訪貴國，那就太好了。誰知道疫情的動向？我相信我會回到亞洲，希望能在秋天造訪，或許亞洲之行也會包括台灣。如果我能夠成行的話，那就太好了。」

他請黃寶慧傳話：「告訴台灣人我愛他們！告訴他們，我想確保他們的產品能夠賣到全世界，鳳梨乾是很棒的產品，超好吃，是好東西。」表示曾收到台灣人的暖心訊息，讓他和團隊感覺自己的工作很崇高也很重要。「我們是為了美國而付出，也是為了像你們這樣的台灣人付出。祝福大家。」



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