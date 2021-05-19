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父母迷信取名「禤靐龘」沒人會唸！他姓名103劃考試先急哭

▲考試示意圖。（圖／取自免費圖庫pxhere ）

▲一名學生的姓名為「禤靐龘」，不僅超難寫而且還沒人會唸。（示意圖／取自免費圖庫pxhere ）

記者閔文昱／綜合報導

孩子的名字通常包含父母的期望，但如果名字太複雜，也可能讓孩子覺得困擾。一名香港學生就被取名為「禤靐龘」，不僅筆劃多達103劃，甚至大多數人都不知道怎麼唸，時常被取笑是「雷雷雷龍龍龍」，加上特殊的姓「禤」，考試時光寫名字就寫很久，也因為筆劃多，每次都怕寫錯。

這名同學曾在臉書粉絲專頁「名校 Secrets」投稿指出，有時候很羨慕其他同學的姓名容易寫、容易讀，因為自己的姓已經很奇怪，姓「禤」（ㄒㄩㄢ），而名字叫靐（ㄅㄧㄥˋ）龘（ㄊㄚˋ/ㄉㄚˊ），「因為父母好迷信，所以叫算命師要改個好意頭的名，算命師說改了靐龘，寓意希望我將來飛黃騰達。」

▲▼ 歐普拉脫口秀在１９９７年邀請一位有「全世界最長姓名」的女孩上節目。（圖／翻攝自Youtube／OWN）

▲歐普拉脫口秀在1997年邀請一位有「全世界最長姓名」的女孩上節目。（圖／翻攝自Youtube／OWN）

這位網友直言，奇怪的名字讓他很困擾，小學時同學取笑他的名字，叫他雷雷雷龍龍龍，而上到中學雖然沒有人這樣取笑他，但因為不知道怎麼唸而整天被叫「喂」，加上有時老師也會唸錯，害他成為班上的笑柄，「但我最困擾的是考試寫名字都要寫好久，因為多筆畫，而且我整天怕寫錯自己的名字。」他說，一直很想改個普通名字，但父母不答應，說不吉利，他好希望快點18歲可以改名。

類似的案例同樣還發生在美國，一名小女孩擁有「全世界全長的姓名」，由1000多個字母組成，全部郎讀完就要花費50多秒。女孩的母親認為，她必須確保女兒姓名是「獨一無二」，而且是可以破金氏世界紀錄的，她可是花了6年才想出來名字，並從國家、城市和電影中找尋靈感來源。

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關鍵字：

禤靐龘名字太長103劃

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