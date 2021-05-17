以色列猶太教堂鋼筋裸露　看台倒塌釀2死213傷

▲事故現場一片混亂。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

以色列醫療救護組織指出，位於約旦河西岸猶太人屯墾區吉瓦特齊夫（Givat Zeev）的一座猶太教堂，週日發生一起看台倒塌事故，造成2人死亡、至少213人受傷，據了解，教堂看台在事發當時，是尚未完工的狀態。

綜合外媒報導，當地警方指出，週日當天有約650名極端正統猶太教徒，集中在哈西德猶太教堂（Hasidic synagogue）慶祝猶太五旬節（Shavuot）節慶，正當活動進行中，看台卻突然坍塌，數十位教徒瞬間從看台頂層掉落地面。《耶路撒冷郵報》報導，整起事故釀成2人死亡、至少213人受傷，兩名死者分別是一名12歲的男孩和一名40歲男子。

▲猶太教堂看台坍塌意外造成2人死亡、213人受傷送醫。（圖／達志影像／美聯社）

事故發生後，以色列國防軍立即出動，派遣醫護人員和搜救部隊前往現場，陸軍直升機則協助空運傷患。針對此次事故，以色列消防救援局局長指出，「這棟建築物尚未完工，它甚至沒有居住許可，更不用說是在裡面舉辦活動」。

耶路撒冷警察局長特格曼（Doron Turgeman）說明，「這場事故涉及過失和不負責任的行為，相關涉案人員很可能遭到逮捕」。並指責地方議會未能阻止該事件，地方當局應該要負起全部責任。

《美聯社》報導指出，哈西德猶太教堂有五層樓高，但建築本體並不完整，有多處混凝土、鋼筋和木板都裸露在外，窗框甚至是用塑膠做的，建築物的牆壁也貼有希伯來語的警告標語：「出於安全原因，禁止進入該場所」。

▲建築物鋼筋裸露、尚未完工。（圖／路透）

以色列在4月29日才發生一起嚴重的踩踏事件，極端正統猶太教信徒以色列北部的「篝火節」活動中發生該起事故，共造成45人死亡與150人受傷，是以國歷史上死傷最慘重的平民災難。