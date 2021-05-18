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插管需10名醫護協助！　醫嘆若爆發多起重症「我一定沒能力救你」

▲一名郭姓醫師在臉書分享病人確診後需要插管的運送流程。（影片翻攝自／John Tai Kuo臉書）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎本土案例近日暴增，全民繃緊神經拚防疫！不過還是有一些民眾不願意配合戴口罩，出現被勸導了還動粗、罵人等不當行為。一名郭姓醫師今天（18日）在臉書分享一段影片，只見病人確診後需要插管，光是運送的路線就需要動用10位醫護人員幫忙，他呼籲大家出門戴口罩，好好落實防疫工作，不然若真的爆發多起重症「我一定沒能力救你」。

今天（18日）國內新增240例本土確診，確診個案中新增2例死亡，國內疫情持續延燒，隨著確診人數增加，醫護資源也更加緊繃。一名郭姓醫師於臉書PO文，分享病患確診後需要插管的運送流程，只見影片中3名醫護人員推著病床，一路上的每一步都得小心翼翼，路途中更是需要許多同仁一起幫忙，他在文中寫下「一個插管要交管，要運送，要清場，要避免中間急救，光是路線人力就要10人。若真的台灣爆發重症多的時候。我先說好，我一定沒能力救你」。

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郭醫師也在文末呼籲大家「待在家，勤洗手，出門戴口罩，少群聚，關心身邊的人。」這段近2分鐘的影片曝光後，引起許多網友討論和分享，並紛紛留言說「辛苦了」、「珍惜醫療資源」、「給醫護人員加油！感恩、感謝、感動」。

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