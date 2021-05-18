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還是有人不戴口罩！蘆洲分局告發4人　最高罰15000元

▲▼蘆洲警分局會同區公所宣導「戴口罩」，並對不配合的民眾開罰3000-15000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘆洲警分局會同區公所宣導「戴口罩」，並對不配合的民眾開罰3000-15000元 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

國內新冠肺炎疫情18日確診人數本土240例，日前蘆洲警分局也發生警員染疫事件，警方今與蘆洲、五股、八里區公所執行「聯合取締未戴口罩大行動」，對有戴口罩民眾進行宣導，並對未戴口罩的4位民眾進行告發，依「傳染病防治法」開罰3000-15000元。

▲▼蘆洲警分局會同區公所宣導「戴口罩」，並對不配合的民眾開罰3000-15000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

中央防疫指揮中心昨天公布本土確診333例，18日有240位，加上日前蘆洲警分局有警員不慎染疫確診，疫情相當嚴重，但仍有少數自私民眾購物時，不願配合戴口罩及實聯制，與店家發生暴力衝突。

蘆洲警分局為了預防轄區染疫風險，18日出動2組20人警力，配合蘆洲、五股、八里區公所，到轄區湧蓮寺市場、中山市場、五股區的五股市場及成州市場、八里區的渡船頭老街等地，進行「聯合取締未戴口罩大行動」。

▲▼蘆洲警分局會同區公所宣導「戴口罩」，並對不配合的民眾開罰3000-15000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

對有確實戴口罩民眾宣導，及對有戴口罩但露出口鼻的民眾勸導，對於完全不配合戴口罩的4位民眾執行開罰，依照「傳染病防治法」開罰3000-15000元。蘆洲分局呼籲，提醒民眾防疫期間落實勤洗手、戴口罩等良好個人衛生習慣，於外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離。

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▲▼蘆洲警分局會同區公所宣導「戴口罩」，並對不配合的民眾開罰3000-15000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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