影／疫情燒！爆院內感染恐「封院」？前和平醫：很不人道

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國內新冠疫情延燒，已連4天本土病例破百，更傳出有醫院爆發院內感染，「封院」一詞再受關注。對此，前和平醫院急診科主任張裕泰19日在ETtoday《雲端最前線》節目中提及，大家一講到「封」，就整個神經很緊張，但應該是要用「分艙分流」一詞。他更強調，說要封院「其實是很不人道的」，自己就是親身經歷過的人。

本土群聚感染風暴持續擴大，目前除了新北亞東醫院爆發院內感染，高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院也傳出有人員確診，衛生局緊急啟動清零專案，連夜進行擴大疫調；相關案例也讓「封院」一詞在度浮上檯面。

張裕泰今在節目中則說，「封院」應該儘量別去講，「我對『封』字很敏感」，大家一講到「封」，也會變得神經緊張。他建議，應該是要用「分艙分流」，有大有小，因為若是擴大到整個醫院，還是一樣用分艙分流，「比如說仁惠醫院就不是講封院，是講分艙分流，他是清到別的地方去」，用「分艙分流」大家比較不會緊張。

「說要封院，其實是很不人道的，我是親身經歷的人！」張裕泰接著說，把那些無辜者關在裡面，「那你自己進去關關看啊！」沒有親身體驗過的人，對這個名詞可能不會覺得怎麼樣，而身為親身經歷過的人，「我們是覺得一聽到那個，神經就緊張起來，所以分艙分流其實是很柔性的，本來就該這樣做」。

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站 。（圖／記者李毓康攝）

話鋒一轉，張裕泰指出，這些醫護人員為什麼會有這麼大的風險，其實就是現在的變種病毒症狀多樣化，而自己去年就一直呼籲，一定要做一些快篩，「我覺得我是站在學術角度，這去年就應該做，但沒關係現在做也不遲，因為台灣醫院的防疫觀念是足夠」。

張裕泰也透露，這幾天一直有在關心、與和平醫院急診室的晚輩們聯絡，「其實他們都不害怕，也不緊張，我說你們需要什麼，我都全力支援」。他並說，相信對於現在醫護第一線工作人員來說，而若快篩給他們當作一種「武器」時，「其實他們更有安全感」。

「現在多一個快篩，對於隱瞞者，不管怎樣就先篩，同時PCR也比照，因為有些誤差，所以現在大部分雙管齊下」張裕泰也說，目前台北市萬華就是雙管齊下，新北好像也是，其他地方就是快篩，而這有一個學術上的好處，就是若快篩及PCR很接近，以後就可以大量用快篩，這還是國產的，「現在我覺得很可惜是說，國產快篩我們沒有用到，賣到國外去」。

談及部分地區快篩站爆滿，張裕泰也說，其實快篩自己就可以做，只要把說明寫得清楚「他很簡單」，就從鼻子進去，「我才說應該要開放（買），200塊而已！」

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