醫護忙篩檢整天沒吃飯！他「等40分鐘」竟投訴衛生局：讓我等了5小時

▲第一線醫護維護民眾健康的同時，卻也飽受極大的身心壓力。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

近期本土疫情狂爆，面對每日破百例確診者，第一線醫護人員除了要照顧患者外，對於民眾的情緒也概括承受，身心飽受極大壓力。對此，有急診醫師也分享，醫護人員們「8個小時」究竟都做了哪些事情，沒想到如此辛勞的工作下，居然還接到投訴，讓他們心力交瘁，卻也只能祈禱「明天可以更順利」。

疫情趨緊，有些民眾在排隊篩檢或到醫院看病時，不耐等候，因而責罵第一線醫護人員的情況頻傳，一位急診室醫師就寫下整日工作後的心情日記，讓不少網友看了直呼「很心疼」，並希望更多人能保護好自己，也愛惜醫護。

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匿名急診醫師提到，17日當天，他8小時內就篩檢了約50位的民眾，整天沒吃東西，就只用了2杯手搖的無糖茶飲度過，甚至僅上2次廁所。沒想到，病人不耐40分鐘的等候，「便投訴衛生局說我們讓他等五小時」。

醫師無奈的說，還有人說「醫生一定都在裡面吹冷氣」、「病人為什麼要在外面等...這麼熱還被蚊子咬....」這一波才剛開始，就已經看到這樣的情況，讓護理人員各個心力交瘁，但也只能和所有一線醫護人員們互相打氣，「撐著啊」。

醫師表示，穿著隔離衣的他們，全身濕了又乾、乾了又濕，唯一的方法就是告訴等候的患者，「可以給我們時間嗎？」他嘆氣直言，「這些辛苦，也許決策者是無法體會的」，無法理解我們卡在哪，說完了大家也都說無能為力。

「夜間爆大量的篩檢，又能叫誰來支援？」只有急診小夜再留下來繼續篩，醫師也有苦難言，「累壞了也只能希望自己留下來」，與夥伴們試著再讓流程完善，只能祈禱明天可以更順利。