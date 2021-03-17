限量不到3000瓶！紀念東密道開放　圓山大飯店推同名國宴酒

▲紀念東密道開放，圓山飯店推東密道國宴酒。（圖／圓山大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

繼「圓山總統行館典藏牛年紀念酒」之後，為了紀念「東密道」重啟，圓山大飯店再度結合台灣菸酒公司南投酒廠，挑選多次獲得國際首奬的OMAR威士忌，限量裝瓶發行「圓山東密道國宴酒Secret Passages」，3月18日起連3天發售，限量3000瓶不到。

圓山大飯店董事長林育生表示，台灣已被公認為世界威士忌的六大產區之一，這次的國宴酒採用多次獲得世界盲測冠軍之OMAR威士忌，酒體及香氣絕佳，層次也更豐富。而且OMAR威士忌結合在地水果製酒的風味特色，所以能在國際烈酒競賽不斷獲得大獎，自2014年起已狂奪百面以上獎牌，如2019 CMB布魯塞爾世界烈酒競賽金牌，2018 SFWSC舊金山世界烈酒競賽金牌及2018 IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽金牌等。

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▲這次的國宴酒採用多次獲得世界盲測冠軍之OMAR威士忌，酒體及香氣絕佳，層次也更豐富。



為慶祝飯店具歴史意義之景點「東密道」，50年來第一次對外開放，這款「圓山東密道國宴酒Secret Passages」除供國宴之用，即日起也將限量釋出，開放供社會各界認購收藏。讓國人品嚐此款獨特之國宴用酒之餘，也感受到台北圓山飯店更親民、更開放、服務更豐富多元的新形象。

限量3000瓶的東密道國宴酒將部份保留給圓山聯誼會的會員，部份由圓山大飯店的員工抽籤認購，另外將開放外界限量認購，開放日期為3月18日至3月20日三天，每日上午10:00起至下午17:00止，電話洽詢登記，每位人士限登記兩瓶，登記額滿即停止受理。由於2020520圓山國宴酒限量2400瓶在開賣15分鐘即銷售一空，圓山大飯店董事長林育生預期3000瓶的圓山東密道國宴酒也將在短時間內搶購一空。

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