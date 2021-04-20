　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東《半島風聲 相放伴》原聲帶　榮獲荷蘭 Indigo 設計獎

▲屏東縣政府發行《半島風聲 相放伴》原聲帶，榮獲荷蘭 Indigo 設計獎 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲屏東縣政府發行《半島風聲 相放伴》原聲帶，榮獲荷蘭 Indigo 設計獎 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府去年發行的《半島風聲 相放伴》原聲帶，以恆春在地的女性月琴傳人為題，收錄了「人間國寶」陳英女士在內的傳藝師、以及青年學子世代傳承的民謠歌聲，獲得「 荷蘭 Indigo Awards 2021 」平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎，讓半島的歌聲傳頌到世界。

恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，繼「2019半島歌謠祭」首演後，去年陸續於屏東演藝廳及台北花博舞蝶館演出，傳唱百年的半島歌謠，創造了屬於恆春半島的新價值。

屏東縣政府去年同步推出《半島風聲 相放伴》原聲帶，由好有感覺音樂事業有限公司製作、裝幀設計由朱柢明設計，整張專輯以民謠、四句聯等形式唱出恆春獨有的庶民情感，並以月琴作為專輯封面，榮獲荷蘭 Indigo 設計獎殊榮。

荷蘭 Indigo 設計獎分為品牌設計、數位媒體設計、行動介面設計、平面設計、社會變革設計五大類別，由IBM全球副總裁和首席設計師Arin Bhowmick、谷歌高級用戶體驗工程師Admir Hadžić、宜家藝術指導Luke Li等多名專業設計師組成的評審團在每個類別中評選出年度優勝作品、金獎、銀獎和銅獎。

文化處指出，這張專輯真實保留了民謠傳藝師充滿生命力的歌聲，將傳統月琴與現代音樂融合，並透過屏東世代創作者的傳承與轉化，聽見民謠更多元的表現形式。這齣膾炙人口的《半島風聲 相放伴》，預計今年10月於台南巡演，期盼讓更多人認識恆春民謠。

►Her今天推出「一家人益生菌S輕盈強酵版」原價6600元，特價2980元

ET快訊
黃曉明終於同框Angelababy！　兩人緊抱兒子就醫
快訊／丁怡銘開嗆問罪立法院長！　游錫堃證實
快訊／印尼外海規模6.0強震！　緊急發布海嘯警報
案發現場／恐怖民宿執行「人類圈養宰殺」計畫　甜美正妹成釣餌
鍾欣怡、孫樂欣「半年無性生活」！曾當街大吵摔手機　7年婚爆危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

墾丁梅花鹿竄馬路撞重機亡　警籲用路人「放慢車速」保平安

屏東《半島風聲 相放伴》原聲帶　榮獲荷蘭 Indigo 設計獎

偏鄉孩子熱血故事！「神山之子-內農儀隊」奪南區儀隊競賽冠軍

永和保福宮慶保生大帝聖誕　侯友宜參拜贈「道濟群生」匾額

一秒飛到峇里島Villa牆角　新北最大閱讀盛會亮點搶先看

新北帶動北臺里山生活圈　忠寮社區投入里山倡議行列

驚嚇！台61線遊覽車「輪圈蓋掉了」撞進休旅車底　2女送醫

渣男假扮「大老闆」　性侵女子還騎走機車

足球發展有成卻苦無標準場地　南投縣擬為水里國中小籌錢蓋球場

大園國際高中成為世界IB學校一員　可直接申請國外大學

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

墾丁梅花鹿竄馬路撞重機亡　警籲用路人「放慢車速」保平安

屏東《半島風聲 相放伴》原聲帶　榮獲荷蘭 Indigo 設計獎

偏鄉孩子熱血故事！「神山之子-內農儀隊」奪南區儀隊競賽冠軍

永和保福宮慶保生大帝聖誕　侯友宜參拜贈「道濟群生」匾額

一秒飛到峇里島Villa牆角　新北最大閱讀盛會亮點搶先看

新北帶動北臺里山生活圈　忠寮社區投入里山倡議行列

驚嚇！台61線遊覽車「輪圈蓋掉了」撞進休旅車底　2女送醫

渣男假扮「大老闆」　性侵女子還騎走機車

足球發展有成卻苦無標準場地　南投縣擬為水里國中小籌錢蓋球場

大園國際高中成為世界IB學校一員　可直接申請國外大學

墾丁梅花鹿竄馬路撞重機亡　警籲用路人「放慢車速」保平安

俄烏邊界瀰漫「血腥肅殺」氣氛！美FAA警告航空業者：須極度謹慎

陝西墓葬發現罕見完整米倉　出土小米成西漢飲食重要參考

台鐵局長人選確定！王國材曝「會內升」　擬對聯合大地求償

美國全面更新旅遊警示！　全球80％國家遭列「禁止旅遊」

3童獨留火場亡　父母悲痛發文反遭批「為什麼丟小孩去追大甲媽」

住戶長期占位「車底架千斤頂」　當地人曝4隱憂：寧願當人行道

快訊／自費AZ疫苗預約爆滿「搶救打氣」　指揮中心14:00說明

疑解放軍指示！中共黨員入境日本網攻　JAXA等200間日企機構受害

黃曉明終於同框Angelababy！　夫妻緊抱兒子就醫「全程伸手護頭」

男人的浪漫！日男發明超炫神器　一按開關「食物伴隨燈光」登場

地方熱門新聞

墾丁騎士猛撞「梅花鹿」　1死1傷

遊覽車輪圈蓋掉落卡底　2女送醫

謊稱大老闆性侵還騎走受害女子機車

日月潭降甘霖！居民：第一次聽雨聲感動

台南捷運預算從700億暴增到5千億藍軍怒批

加油站提早1分鐘關　他PO網轟引論戰

水上代天府「擲杯博發財金」總額120萬

神山之子-內農儀隊　勇奪南區儀隊競賽冠軍

雲林古坑逾20處聚棲地「火金姑」出沒

南投縣為世界冠軍水里國小女足隊籌建標準足球場

福海宮「飛輦轎、過金火」　祈消災解厄

隔60年！邵族「鞦韆祭」於日月潭邊舉行

新北最大閱讀盛會亮點搶先看

永和保福宮慶保生大帝聖誕　侯友宜參拜贈匾額

更多熱門

相關新聞

神山之子-內農儀隊　勇奪南區儀隊競賽冠軍

神山之子-內農儀隊　勇奪南區儀隊競賽冠軍

由國防部所主辦的「第五屆全國高級中等學校儀隊競賽南部地區初賽」，日前在高雄駁二棧柒庫舉行，有14支隊伍參加，經激烈競爭，由來偏鄉將原住民元素風融入槍法的的屏東縣內埔農工「神山之子-內農儀隊」奪得冠軍，該校第一次參賽奪冠，相當不容易。

荷媒指控華為竊聽偷資訊　受害者包括前首相

荷媒指控華為竊聽偷資訊　受害者包括前首相

唐湘龍「武統元年」合理嗎？

唐湘龍「武統元年」合理嗎？

把「鹽埔大哥」打到眼球破裂　2暴力男下場曝

把「鹽埔大哥」打到眼球破裂　2暴力男下場曝

屏東休旅車撞路樹　駕駛不治女兒孫女重傷

屏東休旅車撞路樹　駕駛不治女兒孫女重傷

關鍵字：

屏東恆春月琴荷蘭金獎設計

讀者迴響

熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

即／高雄3區21日起「緊急停水」

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

阿滴染髮影片意外曝戀情！

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面