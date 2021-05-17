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以球會友　重慶辦兩岸青年體育文化研學營

▲▼2021年全國台聯兩岸青年體育文化（重慶）拓展研學營。（圖／取自央廣、楊品驊提供）

▲2021年全國台聯兩岸青年體育文化（重慶）拓展研學營。（圖／取自央廣）

記者陳政錄／北京報導

在後疫情時期持續推進兩岸「體育文化」的交流工作，大陸重慶市日前舉辦「兩岸青年體育文化（重慶）拓展研學營」，邀在大陸常住的30多名台灣青年，透過羽球、棒球、籃球三個球類運動以文體會友，以競技促交流。

該營係由大陸全國台聯主辦，重慶市官方承辦，台灣原住民族青年產業聯合會、重慶市渝台經貿文化交流中心協辦，於11日在重慶市綦江區正式開營，共有常住在北京、上海、江蘇、河南、山東、福建、湖北、湖南等省市的30多名台灣青年參加。

▲▼2021年全國台聯兩岸青年體育文化（重慶）拓展研學營。（圖／取自央廣、楊品驊提供）

▲大陸重慶舉辦兩岸青年體育交流活動，旨在吸引台灣民眾赴大陸發展體育行業。（圖／取自央廣）

大陸全國台聯副會長紀斌說，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，兩岸關係依然嚴峻複雜，這就更需要兩岸青年人加深交流，在交流中學習互鑑、增進友誼。

常住北京的台青楊品驊說，本次活動除了三種球類運動的交流、競技，還有體育文化沙龍等安排，內容包括如何利用網路科技發展運動產業、邀請網紅分享、如何健身、健康飲食等。

在羽毛球項目中，研學營安排19名台灣青年與25名綦江本地羽毛球協會的青年愛好者組成22支混雙隊伍，展開淘汰賽，冠軍最終由華僑大學體育學院台籍教師曾元正和綦江高三學生段馨苑的組合奪得。

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▼研學營籃球訓練。（圖／台青楊品驊提供）

▲▼2021年全國台聯兩岸青年體育文化（重慶）拓展研學營。（圖／取自央廣、楊品驊提供）

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