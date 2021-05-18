疫情還想釣蝦！台中霸氣老闆「氣到改店名」：別再問了低能兒

▲台中市長盧秀燕日前宣布23大行業暫停營業。（圖／記者游瓊華攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

本土確診連續破百，台中市也在確診案例出現宣布23大場所暫停營業。沒想到，仍有不少民眾心存僥倖，到處打電話詢問釣蝦場是否有營業，讓沙鹿西海岸釣蝦場的老闆爆氣改掉Google的店名，大嗆「疫情很嚴重，不要『再』打電話問有沒有營業了，低能兒」。

台中市政府15日表示，除了本來11大場所暫停營業之外，因應疫情升級到23大場所，包括視聽歌唱業、三溫暖、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、指壓按摩場所、休閒麻將館、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所（MTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所。

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▲▼沒想到許多人不顧疫情，仍打電話到釣蝦場詢問是否有營業。（圖／翻攝沙鹿西海岸釣蝦場）



沙鹿西海岸釣蝦場自16日起，在粉專接連發文，表示許多客人不斷打電話詢問是否有營業，氣得說「星期六就已經宣布娛樂場都暫停營業，還是有一堆人在那邊要打電話來釣蝦？哈囉是有事嗎？防疫不只破口，還破到你腦上了嗎？如果你覺得我做什麼事情就一定要以客為尊這種奇怪觀念的話，那我覺得你是不是該好好重視一下現在疫情擴散的嚴重性？」

豈料，釣蝦客並未注意到該則貼文，仍持續打電話詢問是否有營業。西海岸釣蝦場的老闆氣到直接將Google店名更改成「疫情很嚴重，不要『再』打電話問有沒有營業了，低能兒」，並且再次PO說「防疫都破口還不夠？還要破到腦？配合政府防疫政策，現在是要去瞭解疫情防治，不是要去看哪裡有釣蝦場可以釣，打電話來是再問幹的是不是？」

▲▼釣蝦場老闆氣到直接去Google改店名。（圖／翻攝沙鹿西海岸釣蝦場）



老闆霸氣嗆聲瞬間被網友截圖轉傳，讓網友紛紛留言，「不愧是我大海線，霸氣」、「老闆直接不演了」、「身為沙鹿人我引以為傲」、「笑死，老闆開嗆」、「讚啦，等到營業去釣爆」、「這家好釣嗎？老闆有夠派，我喜歡」、「防疫英雄帥慘辣」、「老闆遵守防疫，給五顆星」。

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