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社會 社會焦點 保障人權

拒戴口罩「暴打超商店員」平頭男重罰1.5萬！媽心痛兒破頭：告到底

記者許力方、陳豐德／新北報導

雙北疫情三級警戒，市民外出須戴口罩，新北市土城卻發生恐怖血案，17日早上49歲賴姓平頭男子前往萊爾富超商，被21歲卓姓店員提醒戴口罩，不爽嗆聲「我一定打你」，持安全帽一陣痛毆猛踹，卓男被打到趴地、頭破血流。媽媽事後在群組心痛喊，兒子頭部縫了12針，一定「告到底！」衛生局將針對未戴口罩重罰1萬5000元。

事發於17日早上7時許，監視畫面顯示，身穿白衣的賴男頭戴安全帽進入超商，拿了2瓶瓶裝咖啡結帳，被卓姓店員提醒戴口罩，並要求登記實聯制，強調「這法律有規定」、「那你下次就不要進來了」，就要拿起手機報警，賴男氣得反嗆「我一定打你！」竟拿起安全帽猛砸，咒罵「X你老師咧」，一陣痛毆，把對方打到趴地血濺現場。

▲▼土城平頭哥沒戴口罩還拒填實聯制，聽聞店員要報警竟拿安全帽猛K。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲土城平頭哥沒戴口罩被勸阻，發狂暴打店員。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼拒戴口罩「暴打超商店員」平頭男重罰1.5萬！媽心痛兒破頭：告到底。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼拒戴口罩「暴打超商店員」平頭男重罰1.5萬！媽心痛兒破頭：告到底。（圖／翻攝爆料公社）

▲21歲兒子頭破血流縫12針，媽心痛：告到底。（圖／翻攝爆料公社，經變色處理）

卓姓店員被痛毆倒地，收銀台的另一名店員當場傻眼，呆在原地手足無措，不久後警方接獲報案趕抵，協助將頭部撕裂傷的卓男就醫，所幸無生命危險。全案依傷害罪函請偵辦，另因賴嫌未戴口罩及不配合實聯登記部分，警方函請市府衛生機關以違反傳染病防治法要求「重罰」。據悉，新北衛生局將祭出1萬5000元重罰。

事後媽媽在LINE群組公布兒子的手術照，「戴口罩很難嗎？為什麼就是有害群之馬。我小兒子在便利商店打工，早上叫一個客人戴口罩，不戴就打我兒子頭破血流。」導致頭部縫了12針住院，心痛喊「我要告到底！」

對此，萊爾富發布聲明稿，門市職員於疫情嚴峻期間仍堅守崗位持續服務，嚴守防疫規定要求實名登記、配戴口罩，為所有消費者健康安全把關，土城童話店職員卻因落實政策，反而招致不肖分子毆打，其行徑之殘暴，令人髮指，誰無子女，何忍目睹影片中的毆打行為，「我們盡力服務，提供消費安全保障卻受如此對待，本公司全體上下深感痛心及憤慨」，強調一定會提供良好照護，對蓄意傷人不肖分子將依法訴究，絕不姑息。

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▲▼土城平頭哥沒戴口罩還拒填實聯制，聽聞店員要報警竟拿安全帽猛K。萊爾富聲明。（圖／記者陳豐德翻攝）

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