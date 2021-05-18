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新竹市首例本土確診　市長林智堅四個要求、一個呼籲　懇請：市民一起團結防疫守台灣

▲▼ 新竹市首例本土確診　市長林智堅四個要求、一個呼籲　懇請：市民一起團結防疫守台灣 。（圖／新竹市政府提供）

▲為防止本土案例蔓延，新竹市府進入準三級防疫準備，市長林志堅呼籲市民共同團結防疫守台灣。（圖／翻攝自林智堅臉書）

地方中心／綜合報導

疫情嚴峻，北部「唯一淨土」新竹市也出現一例確診案例，新竹市長林智堅今天下午開記者會說明，該名確診者案2256為60歲男性新竹市民，曾於5月8日9日到萬華茶藝館，返回新竹後15日自主採檢，17日確診（Ct值16），目前在醫院治療，市府已擴大匡列接觸者8人（居家隔離），並已針對其足跡場所完成消毒。

新竹市隨著疫情變化，每日配合中央流行疫情指揮中心指引滾動式調整並發佈最新防疫政策，並於5月15日起即宣布進入「準三級防疫準備」，提出將防疫等級提升至與指揮中心最新防疫措施相同，並提出新竹市未來四大防疫重點(圖2)包括：

一、擴大暫停營業單位：包含即日起至6月8日暫停公有文化場館服務。
二、確保醫療量能與防疫旅館整備：包含請轄區五大醫院協助醫院營運降載、篩檢量能充足並擴大社區監測通報篩檢作業。
三、落實防疫稽查：民眾出入八大場所務必配戴口罩，勸導不聽即開罰，並呼籲民眾減少不必要的移動活動與集會。
四、升級市府洽公防疫。

▲▼ 新竹市首例本土確診　市長林智堅四個要求、一個呼籲　懇請：市民一起團結防疫守台灣 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府頒布因應準三級防疫準備之4大防疫重點工作。（圖／ETtoday製表）

自華航諾富特案至國內本土疫情爆發以來，為了減少傳染風險，新竹市政府於疫情變化第一時間，即刻作出一系列防疫應變措施(圖3)，以防堵疫情擴散。包含針對加強傳統市場、人潮密集場所環境清消、公有場館及國中小學停止對外開放服務、餐飲業者落實實聯制及防疫管理、公告八大休閒娛樂場所暫停營業、停止大型活動聚會等種種防疫升級工作，積極防堵疫情擴散。

▲▼ 新竹市首例本土確診　市長林智堅四個要求、一個呼籲　懇請：市民一起團結防疫守台灣 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市近期防疫準備時間序列。（圖／ETtoday製表）

而因應疫情的急劇變化，今(5/18)新竹市也爆發首例本土個案，林智堅市長親上火線在直播記者會上公開向市民提出四個要求、一個呼籲(圖4)

第一，外出須全程戴口罩，若違反禁令，就會開罰。
第二，餐廳內用改外帶，市府強制要求公有市場內禁止內用，一律改為外帶；一般的餐廳及小吃店，如果無法落實實聯制、隔板，也一律改外帶。
第三，停止不必要的聚會，如宗教、娛樂等場所，市府也會加強查察，目前已針對未戴口罩的攤商，與違規營業的KTV都開出罰單。
第四，根據教育部宣布，全台各級學校明起停課，採取遠距線上教學系統(因材網、酷課網)，也請雇主給予防疫照顧假(12歲以下)，弱勢學生也要提供餐食的照顧(提供午餐劵，或者提供物資)。

▲▼ 新竹市首例本土確診　市長林智堅四個要求、一個呼籲　懇請：市民一起團結防疫守台灣 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林志堅於5/18日記者會提出4個要求1個呼籲。（圖／新竹市政府提供）

林智堅市長呼籲，如果有到過中央公布確診個案的足跡場所，有症狀請打1922通報。非常時期，「希望市民繼續堅守防疫陣線，全民防疫需要靠大家共同守護彼此！」。

最後，新竹市衛生局也期盼民眾務必嚴實配合政府政策，若工作、生活受到疫情影響，可以向市政府申請防疫補償，包含經各級衛生主管機關認定應接受隔離或檢疫者、檢疫隔離期間，沒有支領薪資者或依其他法令規定性質相同之補助者及均未違反隔離或檢疫相關規民眾，相關申請辦法、條件資格可以上社會局網站查詢，或撥1957專線向相關人員詢問。

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