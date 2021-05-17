台電又分區供電　台北市21處路口號誌不亮交大加派人力交整

▲台電17日晚間再度無預警分區供電，台北市有21處路口號誌不亮，北市交大緊急啟動交通快打投入警力協助交整。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



高雄興達電廠1號機17日下午鍋爐燃燒系統模組故障造成全台電量仍不足，為維持電力供需平衡，台電公司自20時50分起緊急執行分區輪流停電；台北市晚間因這起供電不足意外，造成多處路口號誌不亮，台北市警局立即派員加強巡查轄內停電號誌異常之路口，並啟動「交通快打機制」，加強疏導車流，全力維護北市交通順暢。

▲台電17日晚間再度無預警分區供電，台北市有21處路口號誌不亮，北市交大緊急啟動交通快打投入警力協助交整。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警局交通大隊表示，統計至今晚21時止，台北市發生停電號誌異常之路口計21處包含北投區、松山區等多個行政區域，台北市警局啟動交通快打應變機制，出動警力45人加強交通疏導，保持路口淨空。

台北市政府交工處號誌工程隊也預備發電機，優先針對號誌停電之主要幹道路口供電。請用路民眾隨時收聽警察廣播電台路況報導及行車資訊，警方呼籲用路人行經號誌不亮之路口應「慢、看、停」，注意行車安全。

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