指揮中心證實亞東醫院「院內感染」　目前累積9人染疫

記者嚴云岑／台北報導

新北市板橋亞東醫院爆出院內感染，亞東醫院證實為由急診收治住院、曾出入萬華茶藝館的病患，該院已累積7人確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前共有9人確診，也是目前唯一的院內感染，所有確診個案都與指標個案有所接觸，今日會再幫醫護進行二採。

據透露，亞東醫院是健保房中間床的病患於12日先確診，而旁邊兩床病患先後進行採檢，分別得到二採、三採轉陽性確診的結果，而照顧該房病患的2名看護（一名台籍，另一名為越籍）也確診，整間健保房淪陷。

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亞東醫院上午坦言，5月10日由急診收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。

院方表示，目前累積已有7位陽性個案，所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR。環境採檢50件皆為陰性。

羅一鈞下午在記者會表示，雙北共有6醫院出現院內確診情形，但屬於院內感染且有多人染疫的，只有亞東醫院，確診的是8位病患及一位看護，與最早發病的指標個案（案1375）都有關聯，因為該病患住院時可以在走廊上活動，無論是住在同一間病房隔壁床，或者在鄰近病房還有活動中接觸病患都有所接觸。

亞東醫院在院內感染出現前，已匡列同病房陪病家屬與醫護人員採檢隔離，才找出後續病患，目前醫護人員第一次採檢都是陰性，今天會再對醫護進行第二次採檢。