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馬雲豪言要辦學300年的湖畔大學停招？　官微改名：湖畔創研中心

▲刻有湖畔大學四字的石頭遭工作人員抹去。（圖／翻攝新浪財經）

▲大石頭上的湖畔大學四字遭工作人員抹去。（圖／翻攝新浪財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸企業家馬雲退出一線後深居簡出，近日傳出他曾豪言要辦學300年的湖畔大學自4月起停招，被外界疑為是對其整改的「滾雪球」效應。不過，湖畔大學並非傳統意義的「學校」，大陸今年要求民辦機構不得擅自使用「大學」這個專有名詞，湖畔大學官方微博也正式更名為「湖畔創研中心」闢謠。

▲馬雲在湖畔大學第三屆開學典禮上致詞。（圖／CFP）

▲馬雲在湖畔大學第三屆開學典禮上致詞。（圖／CFP）

《科技資訊》網站報導，有網友昨（16）日在微博發布一則影片，影片顯示，「湖畔大學」校門口的四個大字原本刻在一塊石頭上，字體已被一名工作人員抹去。外界認為，這也預吿湖畔大學正式壽終，「其實也是很多人意料中的事情。」

公開資訊顯示，湖畔大學是由馬雲、柳傳志、郭廣昌、史玉柱等9名企業家和學者等共同發起創辦的學習單位，校舍位於杭州西湖附近。湖畔大學成立宗旨為，培養擁有新商業文明時代企業家精神的新一代企業家。

▲湖畔大學錄取率僅2.16%，被稱為「全球最難進入的學校」。（圖／CFP）

▲湖畔大學錄取率僅2.16%，被稱為「全球最難進入的學校」。（圖／CFP）

湖畔大學第一屆學生於2015年3月27日入學，由馬雲擔任首任校長。不過，這間學校入學的條件相當嚴格，首先必須創業超過3年，且擁有30人以上的團隊，再加上執行的是邀請制，這項條件就更加嚴苛。

據悉，湖畔大學創辦5年，共有11788名學生報名，但最終只錄取了255位學員，錄取率僅2.16%，比哈佛大學的錄取率還低，「號稱全球最難進入的學校」。

至於湖畔大學較出名的學員包括，水滴籌創始人沈鵬，58同城創始人姚勁波，餓了嗎創始人張豪旭及車和家創始人李想等，學員觸及各行各業。

▲馬雲曾發下豪語，湖畔大學要辦學300年，如今卻傳出停招學生。（圖／翻攝新浪財經）

▲馬雲曾發下豪語，湖畔大學要辦學300年，如今卻傳出停招學生。（圖／翻攝新浪財經）

外界分析，湖畔大學並非一間普通性質的學校，而是匯聚大量大陸頂級富豪群體，就像是富人的圈子，由於該校資源廣泛，可透過求學名義擴充人脈、交換資源，實現對全領域的壟斷，因此要求停止招生。

不過，也有人認為，湖畔大學改名的原因是因為中央政策使然。民辦機構不得擅自使用「大學」這個專有名詞，因此，從湖畔大學官方微博觀察，現已更名為「湖畔創研中心」，後續或將持續招生。

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