國中畢業當密醫　自製「藥汁」害死人！判刑4年定讞

▲許姓密醫製藥詐財，當年遭彰化地檢署查獲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

僅國中學歷的男子許日賜，從2005年底以調理體質為名，在彰化地區為人看病，2015年遭逮，並遭法辦。但法院訴訟期間，他搬到南投地區從起爐灶，以自製的中藥「濃縮藥汁」，從癌症、中風，甚至更年期、青春痘，都能治療。一名罹患大腸癌的男子，只喝了他的藥汁1個月就喪命。最高法院審理後，將他判刑4年定讞。

判決書指出，許男從2005年起，在彰化縣員林市住處當密醫，病患前來求診時，他先要求病患到附近的醫事檢驗所抽血檢驗，而後再到中藥行購買當歸、川芎、金銀花等中藥材後，自行熬煮提煉，並以保特瓶分裝，自製成中藥「濃縮藥汁」，交給病患。許男收取每次9700元之檢驗費，及每次1萬5000元至4萬元不等之中藥水費用。

檢警單位在2015年底查獲許男的犯罪行為，根據當時的病患供稱，許男宣稱這瓶藥水可治療的病症，包含減肥、大腸癌、尿酸、鼻咽癌、糖尿病、慢性腎絲球腎炎、膽固醇異常、疑似大腸癌、心律不整、肝功能異常、血糖異常、肺部異常、攝護腺問題、心臟、眼睛等等病症，而且許男還會阻擋病患到別的醫療院所求診。

不料許男被查獲後，將診所搬到南投，重起爐灶，又當起密醫行為，2年多後又被檢警單位查獲。但檢警單位清查，他在這段時間內就大賺211萬餘元。而檢警單位比對證人供詞，有人覺得吃他的藥水有效，有人覺得沒用，其中有病患因血糖太高問題前來求診，連續喝藥水數次後，血糖不僅沒降低，還得了糖尿病！也有病患吃藥水後一直拉肚子，後來肛門裂開化膿，因此開刀；更有一名罹患大腸癌的男子，吃藥1個月後就喪命。檢方偵查終結後，對許男提起公訴。

許男在彰化的醫療行為最後遭判刑3年定讞，連協助他煮藥水的兒子、女兒，也都分別遭判刑定讞。另外在南投的醫療行為，一審判刑2年半，上訴二審後，台中高分院認為不可輕縱，加重改判為有期徒刑4年，全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。