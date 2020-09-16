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設8分身削百萬！要打工族蒐遊戲點數轉賣他「賺3成」...得手失聯

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智慧型手機。（圖／達志影像）

▲陳男稱「電信門號小額收購遊戲點數」可賺佣金，騙走打工網友的點數後搞失聯。（圖／達志影像）

記者黃宥寧／桃園報導

現在詐騙手法多樣化，日前有人在臉書貼文以電信門號小額收購遊戲點數，宣稱可以賺佣金，還可以處理電信費用。刑事警察局中部打擊犯罪中心表示，從106年9月至今，已經有近百名民眾遭到詐騙，財損金額高達100萬元以上，專案小組由檢察官指揮，於2日將一名陳姓男子追緝到案，並查扣金融帳戶、金融卡、手機、電腦及硬碟等證物，全案移送桃園地檢署偵辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心，被害民眾表示為了打工賺錢，在臉書上看到「電信小額付款可賺額外收入」廣告貼文，加入對方帳號後，對方承諾以2至3折作為佣金報酬向民眾收購電信門號小額之遊戲點數，而且負責處理民眾交易的電信帳單費用，民眾遭誘騙提供手機門號回傳所購得之遊戲點數認證碼，或是將電信門號及密碼提供犯嫌儲值點數至遊戲帳號後，但卻未收到犯嫌應該要支付的佣金，而且電信小額帳單費用也沒處理，聯繫對方都沒回應，才驚覺遭詐騙。

警方多個月追查鎖定涉案FACEBOOK暱稱「陳華華」、「賴承恩」、「黃少維」、「CHOE WU」、「蘇俊文」、「閻小愷」、「張秉毅」及「陳建銘」都是同一犯嫌使用，專案小組鎖定對象後向臺灣桃園地方法院聲請搜索票獲准，由檢察官指揮於2日將陳嫌追緝到案，查扣金融帳戶、金融卡、手機、電腦及硬碟等證物。

警方也呼籲本局呼籲，民眾若遭本案FACEBOOK暱稱詐騙電信小額遊戲點數尚未報案，請檢具相關資料，至居家附近派出所報案。另提醒民眾有打工需求，應循正當管道，勿貪一時之便，於網路與不明者交易，發現疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，以保障自身權益。

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