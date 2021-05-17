龍潭小人國、青埔Xpark水族館　即日起停業至28日

▲鄭文燦宣布，桃園兩處大型遊樂場停業至528。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦17日於消防局召開防疫會議指出，桃園有兩處大型遊樂場，分別是青埔的Xpark水族館和龍潭的小人國，因疫情嚴峻，經過市府協調以後，今天開始停業到5月28日，小人國已經在早上執行，Xpark水族館會在下午執行。

位於桃園青埔「置地廣場桃園」的Xpark水族館，是國泰人壽於高鐵桃園站區週邊開辦，也是台灣橫浜八景島水族館（Xpark）首次跨海合作，結合台灣海洋生態，讓遊客探索未知的海洋世界秘密；去年8月初開啟疫後經濟第一響，試營運期間造成熱潮！未料，再度遇到嚴峻疫情！

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▲青埔Xpark水族館開幕不到一年，遭逢嚴峻疫情。（圖／ET資料照）



另外，針對彈性上下班時間，鄭文燦也表示，雙北基隆的公務員是2個半小時的彈性上下班，桃園市政府的是2個小時，中午也請人事處可以用餐分流，從12點到1點不同時段。外送業者、外送人員一律不進市府，會在府外設置外送區。

針對2個學校的停課問題，昨天晚上已經經由2個學校通知所有師生，今天2校停課2週，有涉及的同班師生，昨天晚上已經開始進行採檢作業，我們希望能夠確保學校的安全，2校已經在今天進行停課了。目前採檢還算順利，我們希望能夠在上一輪桃園區的某國小一樣，採取同樣的迅速的方案。

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