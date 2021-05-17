直擊／亞東爆院內感染！急診室外仍「百米人龍」排隊篩檢

記者張乃文／綜合報導

新北市亞東醫院爆出慢性病住院病患及看護確診，目前已匡列29名醫護進行採檢、隔離。據了解，6名住院病患為慢性病患者，長時間住在健保房。在萬華事件爆發後，新北市各大醫院重新盤點、調查，亞東醫院也在這一波調查中查出一名患者與萬華茶室有接觸。而今早前往醫院篩檢的民眾，也在急診室門口排成一長條人龍。

▲板橋亞東醫院急診室門外有許多人排隊進行篩檢。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新冠肺炎疫情多點爆發，連兩日爆發破百例的本土確診，其中新北市增加97例，以板橋最多，為防堵疫情，新北市長侯友宜也宣佈成立社區篩檢站。新北市聯合醫院板橋院區篩檢站17日首日開設時間為下午2點至晚間9點，下午1點開始發號碼牌；18日之後，週一至週日上午9點至晚間9點開設，每日8點發上午號碼牌，13點發下午號碼牌。

▲▼板橋亞東醫院外排百米人龍。

不過，同樣可進行採檢的亞東醫院爆出確診，但今上午在醫院急診室外仍有不少民眾，排成一長條人龍準備篩檢。新北市衛生局表示，對於亞東醫院的狀況全盤掌握，院方已立即作出應變措施，包括病房以分艙分流收治及只進不出方式管控，有接觸的醫護人員目前已全部匡列採檢。

對此，亞東醫院也回應，民眾自己懷疑有症狀或者同公司、學校有人確診，就可以採檢。

新北市衛生局說明，篩檢對象為「以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者為優先」，費用免費，民眾僅需帶健保卡前往。衛生局提醒，民眾全程戴醫用口罩，建議勿搭乘大眾運輸工具前往，現場發放報到號碼牌，若有篩檢需求也可逕洽全市17家採檢醫院。