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社會 社會焦點 保障人權

獨／確診男做筆錄3小時！1警慘隔離　萬華分局急分流辦公大消毒

▲萬華分局外觀,萬華分局。（圖／記者柳名耕攝）

▲圖為萬華分局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

真是太恐怖了！台北市萬華區成為這次新冠肺炎（COVID-19）英國變種病毒肆虐的重災區，市府近日緊急在萬華區增設快篩站以控制疫情，但有知情警員向《ETTODAY》新聞雲記者爆料，聲稱疫情爆發後，13日上周四中午曾有一位民眾因涉刑案遭萬華警分局偵查隊製作筆錄、過程約半小時。

但昨天16日衛生局通知萬華警分局，這位涉案民眾自行前往檢疫站，經過快篩後罹患新冠肺炎確診，警分局高層嚇得不敢置信，昨天大動作通知消毒人員到警分局消毒包含偵查隊在內整棟檢築物。

知情人士透露、所幸警方16日知情後調閱監視器，發現這名確診患者（男性約40多歲）來分局偵查製作筆錄時全程都有派戴口罩，但由於17日今天是萬華警方因應疫情啟動異地分流辦公的第一天，就遭遇到確診患者出沒偵查隊一事，萬華警方除了昨天清潔消毒整棟分局外，也把偵查隊員分散到分局4、5、9樓分流辦公。

但仍有基層警員私下抱怨，認為中央政府CDC公布的疫調足跡根本太慢，光從13號確診者到過萬華偵查隊到昨天才通知警分局，過程中早已不知有多少人上下班、接受警察訊問或涉案民眾進出過偵查隊，目前這名不幸約談到確診者的偵查隊員是派出所借調支援偵查隊現年約20多歲的警員。

昨天知情後已經在家自主隔離觀察14天，且接觸警員事後已到篩檢站進行快篩初篩為陰性、萬華警方表示目前已請分局成員儘速施打疫苗，警員有接觸史者全部自主返家隔離進行健康管理，加上警分局已經消毒完成，希望外界民眾放心。

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