兩天爆386本土！雙北人怕「無形中鏢」　台大醫：這2張圖最重要

▲萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

雙北防疫進入三級警戒，這兩天本土確診更狂增386例，眼看病毒侵入社區，許多人超怕無形之中中鏢，前台大感染科醫師林氏璧直言，有關「新增確診個案」及「接觸確診者」該注意的事項尤為重要，叮嚀大家務必仔細閱覽。

林氏璧在臉書提到，針對昨天疫情指揮中心的記者會，他認為，有兩張圖表最重要，最好要仔細看過，「輕症或無症狀的收治應該是主要到檢疫所，左邊（第一張）是提醒大家，在家中等待通知時要注意的事項，比方說怎樣是重症的跡象，還有如何保護同住家人。」

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▲若確診該注意的事項。（圖／翻攝自臉書／衛生福利部）

至於染疫者，他表示，「得到新冠多半都是輕症，且也沒有特效藥，本來就是要靠自己的免疫力來克服的，重點是可能重症的高危險族群，還有有重症跡象的人要趕快就醫。因為重症則可能需要插管或是類固醇的治療。」

另據疾管署網站資訊，今年至今共有493例本土病例，全台最多確診出現在新北市的217人，其次依序為台北市193人、桃園市44人、宜蘭縣16人、彰化縣15人、基隆市4人、台中市2人、高雄市1人、新竹縣1人。

▼若接觸到染疫者，又該注意什麼呢？（圖／翻攝自臉書／衛生福利部）