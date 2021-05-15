上午在政院講錯四級標準！陳時中：連續14天達百例就進四級

記者趙于婷／台北報導

台灣昨單日新增180例新冠肺炎本土病例，今也宣布雙北進人第三級，而針對外界疑慮是否會進入封城？指揮官陳時中今早在行政院表示「連續7日單日新增100例」會升第四級。下午則改口表示說錯是「連續14天100例以上」。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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外界相當關心台灣是否會進入封城等級，陳時中表示，台灣沒有所謂的封城，最嚴重只會進入人的移動管制，第四級是人流管制，如果進入第四級，目前標準是連續14天有100例以上。

陳時中也提醒，宣布雙北進入三級警戒，停止室內5人、室外10人聚會。指揮官陳時中今表示，如違反相關家庭聚會和社交聚會規定，會重處6萬以上、30萬元以下罰鍰。另也停止所有宗教和社團活動，違規一樣重處6萬～30萬元。

陳時中表示，第三級警戒區域雙北措施（時間5月15日至5月28日），除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所（戲院、電影院）、集會堂、體育館、活動中心、展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。

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