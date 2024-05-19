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吃再多藥也沒用！專業醫提醒：「1行為」讓血糖飆高

（示意圖／pixabay）

 ▲醫師提醒，如果要控制血糖的話，睡眠充足也是很重要的。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

糖尿病是全身性的代謝異常疾病，在飲食精緻化的現代，糖尿病幾乎成為許多中老年族群的象徵性疾病，不少民眾也因為疾病的關係而被迫吃藥、控制飲食。但糖尿病專業醫師洪建德表示，如果要控制血糖的話，睡眠充足也是很重要的，更提醒熬夜會因為壓力激素上升的關係，讓血糖飆升，而且還會讓睡眠品質變差，造成惡性循環，千萬不可不防。

洪建德醫師在FB粉絲專頁發文，內容中表示只睡4小時的人血糖較高，睡12小時的人血糖正常「所以請大家不要再誤傳少睡一點血糖會變好」。

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洪建德醫師表示，壓力激素是造成糖尿病人高高低低最大的原因之一。至於壓力激素何時會上升？洪建德醫師表示，有壓力的時候、車禍的時候、跌倒的時候「像今天和昨天就有幾位肌少症的老人家跌倒，跌倒之後血糖上升到400」。

洪建德醫師解釋，壓力激素都是對抗胰島素的激素，所以壓力激素的分泌會導致血糖飆升。除此之外，壓力激素也會造成睡眠品質惡劣，「可能因為明天要交報告，明天老闆要找你說話，明天房東要來收房租，明天可能仇人要見面，所以當然壓力激素會造成睡眠品質很差了。」

洪建德醫師提醒，人要遵守自然界的韻律，正常吃三餐，日出而作日落而息，要有四季分明的生活，所以順天而為就是老子說的無為而無不為了。

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