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泰勒絲紅在哪？　PTT點「2特質」很圈粉：美國樂壇第一人

▲▼泰勒絲《The Eras Tour》音樂電影。（圖／Disney+提供）

▲泰勒絲《The Eras Tour》音樂電影。（圖／Disney+提供）

記者施怡妏／綜合報導

舉手投足都是樂壇話題焦點的天后泰勒絲（Taylor Swift），專輯 《折磨詩人俱樂部》再創紀錄，在美國告示牌單曲榜中，一舉包下前14名席位，有網友好奇，印象中泰勒絲就是一直在談戀愛，創作靈感就是戀情，沒想到居然是世界第一天后，好奇對方紅在哪？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「泰勒絲紅在哪？」印象中的泰勒絲就是一直在談戀愛，以戀愛為歌曲靈感，分手後就寫前男友，歌曲風格基本上就是美式情歌或者口水歌，「她的歌我可能聽過，但不知道是她唱的，或者我根本就沒聽過」。

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然而，對於泰勒絲最接近世界第一天后的地位，他感到很震驚，「這拿到台灣，大概也就蔡依林等級吧，連張惠妹都不到，就因為她說英文，生在美利堅合眾國嗎？」

▲亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）。（圖／翻攝自IG／@arianagrande）

▲亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）。（圖／翻攝自IG／@arianagrande）

貼文曝光，網友大讚泰勒絲很自愛，而且很有才華，「紅在愛惜羽毛」、「聽說是女版周杰倫」、「形象好，不像一堆饒舌歌手唱一些黃毒槍黑，難得的清流」、「泰勒絲強在長紅，美國女歌手如過江之鯽，長紅的很少」、「她是創作型歌手，而且還有美貌，算全方位耶」、「持續在創作就很棒，還是大量創作」、「除非有爆出她的創作不是自己弄的，不然光創作實力就夠她紅一輩子，歌真的好聽抓耳，平常不聽歐美流行的人都可以哼上幾句的程度 」、「泰勒絲全能歌手+1 而且年輕出道還能多年好形象不走歪，超難得」。

另外，也有人推薦其他歌手，「她的曲風偏鄉村音樂，有幾首是不錯，但是唱功真的算一般般，爆發力我就比較喜歡Sia」、「艾薇兒真的神，有功力又漂亮，還搖滾」、「美國最紅是那個Cardi B」、「怪奇比莉也不錯」、「要是Adele爭氣一點漂亮一點，哪輪得到這些」、「艾薇兒生錯年代了」、「我很喜歡Ariana Grande」。

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