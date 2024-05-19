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大陸 大陸焦點 特派現場

揚言能「打敗泰森」！54歲太極拳師父PK年輕拳擊手　秒被打哭

記者廖翊慈／綜合報導

山東一名54歲的男子「太極實戰谷師父」日前至一普通拳擊館與一名年輕拳手對打，不到一分鐘被對方打哭，相關影片引起熱議。有網友發現，谷師父先前在社群平台上發布以「打敗泰森」為主題的10支短片，並多次揚言太極拳能打贏泰森。

▲▼太極實戰大師被打哭。（圖／翻攝自微博）

▲谷師父被打哭。（圖／翻攝自微博）

據《網易新聞》報導，日前，一段拳館擂台對打的影片在網上瘋傳，不少人怒批是「年輕人打老人」。有網友近日挖出真相，影片中的年長者為一名抖音博主「太極實戰谷師父」，其帳號影片內容多以「如何用太極拳打敗拳王泰森」為主題，此次「被打哭」的影片也是自願的。

▲▼太極實戰谷師父。（圖／翻攝自微博）

▲▼太極實戰谷師父。（圖／翻攝自微博）

▲谷師父發布10支以「打敗泰森」為主題的短影。（圖／翻攝自微博）

影片中，谷師父與一名年輕拳擊手在擂台上對打，整場下來，他多次被對方命中要害，多次重拳攻擊未能防禦成功，最終喘不過氣還在場邊落淚。

該段影片的上傳者表示，「不是來踢館的，也不是欺負人！谷師父54歲了，說自己練太極拳很多年了，就是想藉由實戰對打，來印證一下自己多年來學的東西如何。一開始介紹兩名50歲的拳擊手，他不要，自己挑了年輕的拳擊手來對打。最後輸了他也認了，值得佩服！」

谷師父事後也表示，「比賽雖然輸了，不影響我對自己理念的堅持，堅信自己一定能用太極打敗拳擊。」

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