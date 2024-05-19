嘉義縣瘦腰競賽開跑　鼓勵鄉親正視代謝健康問題

▲嘉義縣「腰你健康．圍尺幸福」瘦腰競賽報名開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛福部106至109年國民營養健康狀況變遷調查顯示，全國19歲以上成人代謝症候群盛行率34.6%，嘉義縣衛生局推估縣內約15萬人有代謝症狀，並自去年起舉辦團體瘦腰競賽，66支隊伍經過2.5個月努力，總計瘦腰2437.7公分、達7層樓高，迴響熱烈，今年持續舉辦瘦腰賽，在中埔鄉隆興社區3+1行動醫療現場啟動113年「腰你健康 圍尺幸福」宣傳。

「腰圍」代表內臟脂肪，是代謝症候群五項指標最容易測得的項目，衛生局長趙紋華、中埔鄉公所主任秘書王耀燦及隆興村長梁清輝等人今到場響應，呼籲瘦腰顧健康，即日起至5月25日止開放報名，比賽時間6月1日至7月31日，今年增加個人獎項，將從組隊隊伍中計算個別成績取前3名，最高獎金禮券5千元、團體最高獎金禮券1萬元。

縣長翁章梁指出，代謝症候群並不可怕，可怕的是不注意、不控制、不治療，現代人工作時間長，壓力高，過度精緻、不健康的飲食，久坐少動，進而養成不健康的生活型態，推動瘦腰競賽鼓勵鄉親正視自身健康問題，歡迎厝邊隔壁、樓頂招樓下，組隊參加贏獎金，也贏回健康。

趙紋華說，透過腰圍監測及落實健康生活型態，每天運動30分鐘，低油、低糖、低鹽、攝取高纖蔬果健康飲食，不吸菸、不喝酒，心情放輕鬆及定期健康檢，可避免代謝症候群上身；如果男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80公分時，表示「腰圍超標」，參與「腰你健康．圍尺幸福」一起監測腰圍，創造健康人生，活動簡章請上衛生局官方網站下載，或洽各鄉鎮市衛生所。