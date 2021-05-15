快訊／雙北升三級警戒！ 侯友宜：公司行號做好異地辦公準備

記者羅婉庭／新北報導

中央流行指揮中心指揮官陳時中15日宣布雙北升為三級防疫警戒，昨日一夜暴增180人確診，集中於台北市萬華、新北市蘆洲區。新北市長侯友宜下午1時召開線上記者會表示，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，包含異地、適距辦公彈性時間上班。

侯友宜表示，因應疫情迅速爆發，除了全面備戰外要不斷升級與管制，今早特別呼籲CDC一定要升級三級警戒，並擴大管制，有效防堵才能讓防疫周全。

侯友宜說，職場及工作處所務必遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，包含異地、適距辦公彈性時間上班。

侯友宜表示，上午10時30分打給陳時中，雙方達成升級共識，隨後中央就發布指引，地方將根據中央指引落實措施，全面圍堵疫情。他強調，升級期間務必請市民配合外出戴口罩，避免不必要活動、集會，沒必要不要外出、移動，並室內聚會限5人、室外10人，新北市公司行號也務必做好異地辦公準備。

第三級警戒區域9大防疫指引：

1.外出時全程佩戴口罩

2.避免不必要移動、活動或集會

3.停止室内5人、室外10人以上的家庭聚會(同住者不計)和社交聚會

4.自我健康監測(有症狀應就醫)

5.營業場所及洽公機關：落實人流管制,戴口罩，保持社交距離

6.職場及工作處所:遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理,啟動企業持續營運因應措施(如異地、遠距辦公彈性時間上班)

7. 全面禁止進香繞境活動、平安餐會、聚會，其他宗教活動實聯制

8.餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板並採梅花座等防疫措施,無法落實則採外帶

9.婚、喪禮應落實實聯制、社交距離並加強清消，精簡公祭規模、禮廳人數分級

10.公共場域、大眾運輸加強清消