疫情大爆炸！雙北宜桃步道「只出不進」　太平山等景點暫停開放

▲太平山蹦蹦車等森林遊樂區暫停開放。（圖／林務局提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

配合中央流行疫情指揮中心今（15日）宣布台北市與新北市提升新冠肺炎防疫警戒至第三級，林務局位於台北市、新北市，以及鄰近周邊人員活動較為頻繁的宜蘭縣、桃園市之森林育樂場域、自然步道與軌道設施5月15日至5月28日暫停開放。自即刻起園區暫停售票，只出不進，並將通知已預訂住宿之遊客取消訂房與退費。

暫停開放之場域如下：

一、國家森林遊樂區：內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山與太平山國家森林遊樂區。

二、軌道設施：烏來台車、太平山蹦蹦車。

三、生態教育館：紅樹林、員山、南澳生態教育館。

四、自然教育中心：羅東、東眼山自然教育中心。

五、林業文化園區：羅東林業文化園區。

六、自然步道：出口或入口位屬臺北市、新北市、宜蘭縣、桃園市的自然步道。

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林務局說明，考量封閉訊息事出緊急，太平山國家森林遊樂區已訂房遊客，提供訂金全退，並提醒遊客因應疫情升溫，請切實做好防疫措施，相關場域關閉期間，請勿擅入，以維自身安全，也為防疫盡一份心力，造成不便，敬請見諒。

林務局強調，各場域開放情形將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時滾動式調整，最新園區資訊可至台灣山林悠遊網與林務局局網查詢。