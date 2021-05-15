全聯即日「實聯制」！ 排隊排到馬路上　收銀員加戴手套防疫

▲新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資。（圖／記者張舒芸攝）



記者林育綾／綜合報導

雙北升為三級防疫警戒，各大賣場瞬間湧入大批人潮搶購，甚至在大門口大排長龍！而全聯福利中心也宣布防疫升級措施，即日起實施實聯制，而收銀人員加戴白色橡膠手套，門市每隔4小時會用漂白水擦拭全部賣場，如手推車、購物籃、收銀區等，另會視來客數或使用頻率增加清潔次數。

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▲全聯湧入大批人潮。（圖／記者黃宥寧攝）

全聯表示，因應防疫升級，除了全部門市已暫停所有試吃/試飲活動活動，有販售阪急現烤麵包的門市於上架前完成裝袋作業。另暫停開放顧客使用廁所與微波爐，顧客休息區也暫停開放，而收銀人員加戴白色橡膠手套，門市每隔4小時會用漂白水擦拭全部賣場，如手推車、購物籃、收銀區等，另會視來客數或使用頻率增加清潔次數。

全聯指出，目前門市有高達90%的消費者都是會員消費，所以每一筆消費幾乎都可追蹤，另賣場空間大小限制，因此基本上同時不會有超過100人在賣場內，若人流量過大，門市會立刻做緊急管控，並請消費者做好相關防疫措施。

其中配合雙北實施實聯制，消費者進店消費於入口處需掃描QR CODE填寫基本資料，若沒有攜帶手機也需填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等，另相關配送人員進店也需填寫登記表。

▲全聯湧入民眾搶購物資，即日起實施實聯制。（圖／記者許靖騏攝）

除了全聯，家樂福也在昨（14）日晚間開出第一槍實施「實聯制」，全台各門市包括量販、超市、頂好超市、Jason’s分店都實施，消費者經由掃描QR Code，從LINE系統快速進行登記，並選擇身份為賣場訪客或洽商訪客，按下同意後再填寫姓名、電話、逛哪間門市店名及共幾人一起到訪。