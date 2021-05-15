全聯排爆！自私男無視隊伍　搶一籃物資「1樣1張發票」超氣人

▲等結帳的很多，卻有自私客還要求要一樣商品一張發票。（示意圖，非本新聞當事人／記者林育綾攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣本土疫情升溫，許多縣市先後宣布八大行業暫停營業，民眾也感受到這次的緊張氣氛，紛紛取消聚餐，也到超市或量販店採購物資，減少接下來出門的日子。就有網友前往全聯採購時，結帳隊伍明明大排長龍，卻有自私男客買了整籃食物，要求店員每樣東西都要開一張發票，讓他氣到直飆髒話。

「在全聯購物，排隊結帳，每一櫃都十幾人……」這位網友在臉書《爆怨2公社》發文，說他在等結帳時，前面有個男客人，買了很多泡麵、啤酒、零食，滿滿的一整籃，但對方接下來的舉動讓他超怒，「X的，現在都什麼時候了……竟然說：『一個一個結帳打發票！』。」讓他氣到連飆3個國罵。

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▲不少人趕緊添購物資，打算接下來盡量少出門。（圖／記者林育綾攝）

貼文一出，不少人也開批這個厚臉皮自私男，「這真的是會讓人覺得很X」、「大聲說『請支援收銀，這邊有人有一品項要一張發票，快請支援收銀』，看他丟不丟臉」、「做這種事需要很厚的臉皮」、「若沒人排隊就算了，人很多還這樣搞，蠻無言的。」

也有網友表示，「其實店家可以拒絕的喔！因為發票打太多而且都低單價的話，會被國稅局查」、「結一個，然後再叫他排隊一次，結完再排一次！一次只能開一張單，看他要不要」、「老鳥會說，不能洗發票！我沒辦法幫你這樣結帳。」

還有店員現身，偷偷分享自己遇到這種客人的做法，「我都會用看似很抱歉又認真慌張的樣子幫他結帳，但其實有故意放慢速度，然後一直跟後面的人說抱歉，大部分後面的人 都能體諒員工我，然後白眼看待那個一樣打一張發票的人。」