北市酒店正妹「白皙辣腿」一字排開　最後一夜…無奈迎接疫情假！

▲市長柯文哲宣布八大行業15日起停業，大安分局14日晚間加強臨檢酒店。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

北市柯文哲14日宣布從15日上午8時開始，八大行業、電子遊戲業、網咖共十大行業暫時營業到6月8日。防堵疫情爆發，大安分局14日晚間10時許也開始針對轄區酒店進行擴大臨檢。迎接最後一晚開門做生意，身穿火辣戴上口罩的小姐們，臉上看得出些許無奈但仍乖乖配合。

▲▼大安警分局列隊編排勤務，針對轄區酒店進行擴大臨檢。（圖／記者黃宥寧翻攝）

中央疫情指揮中心14日召開記者會公布，新增本土29例確診個案，其中16例與萬華相關，台北市長柯文哲召開記者會宣布，15日開始台北市公有場所，八大類行業、電子遊戲業、網咖等場所，同步發布停業通知。

▼露出白皙長腿小姐們分兩排列對，由警方使用警用電腦M-Police進行查詢過濾。（圖／記者黃宥寧翻攝）

大安警分局14日晚間規劃專案勤務，針對轄內大型酒店加強臨檢，勸導店家、員工及客人應遵守防疫相關規定。警方進入店內後，也一一核對酒店小姐及客人身分資料，也清查各樓層的包廂進行滴水不漏檢查，落實防疫機制作為杜絕防疫破口。

大安警分局，呼籲店家應配合落實實聯制登記，且需嚴格要求客人佩戴口罩及測量體溫，對此警方在執行臨檢時，也以警用電腦M-POLICE逐一清查是否有居家檢疫或是隔離者落跑外出尋歡。

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