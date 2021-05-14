　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北八大行業封鎖！酒店經紀「233字」悲情喊話：我們不是多餘的

▲▼酒店妹。（圖／資料照，照片非當事人以及酒店）

▲雙北及基隆的八大行業15日零時起「暫停營業」。（圖／資料照，照片非當事人以及酒店）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日確診數屢創新高，各地縣市政府繃緊神經防疫，台北、基隆、新北、桃園等地區以率先要求八大行業停止營業。對此，有酒店經紀出面訴苦，感嘆「有人需要我們，我們藉此為生，我們的工作不是多餘的，我們的存在同樣不是多餘的。」

蘆洲前獅子會會長（案1203）因其足跡涉及按摩店、茶藝館等場所，遍及全台，還有「人與人的連結」，引發外界討論，甚至有網友將砲火轉向陪酒的八大行業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「心很累，但還是要說」有酒店經紀在臉書粉專PO文，表示可能有部分的人不需要花錢找人陪聊天、不需要花錢找人發洩、不需要花錢找人陪扮家家酒，「是因為你擁有的夠多，你比某些人勝利一點，你的需求可透過各種體系或關係來滿足。」

▲▼台北八大行業封鎖！酒店經紀「233字」悲情喊話：我們不是多餘的。（圖／翻攝臉書）

▲酒店經紀認為八大行業不該被歧視。（圖／翻攝臉書）

酒店經紀說，但除了這些人之外，還是有人會需要她們，她們也藉此為生，「我們的工作不是多餘的，我們的存在同樣不是多餘的」，「我們是許多人能否度過低潮的關鍵。」

酒店經紀認為，有人針對這次的事件PO文罵八大行業，希望他們可以尊重一點，「你或許有一天也會失去某些東西。我們許多人也是失去了很多才來到這裡，總比你們失去了良心還好一點」，「新北的姐妹們與各路兄弟先遇上了停業，真的很遺憾，希望能一起撐下去。」

該文PO出後紛紛留言，「辛苦了，有你們這行業在社會上存在也很重要」、「大家保重撐過這段期間」、「在病毒面前，大家都是一樣的，沒有誰比誰好」、「加油，也請從業人員多注意自身安全」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／網瘋傳雙北快關窗「化學兵藥劑非常毒」　國防部回應了
好市多「貨架整排被掃光」　業者回應了
快訊／澎湖「0確診」破功？　5接觸者檢驗結果出爐
高雄女返蘆洲探「獅父」確診　她1動作害3醫護也匡列
高雄現首例群聚確診　直擊大賣場現況！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鼓勵下載「衛福部社交距離APP」！　巴哈姆特宣布：加碼抽3台PS5

「奈良美智特展」暫停開放至6／8！網友哀：希望能延期

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

通勤族注意！明起台鐵「禁電子票證搭對號車」　勸導不聽可罰1.5萬元

快訊／雄獅旅遊宣布：取消「北北基桃宜」旅遊行程　可全額退費

不斷更新／全台各大學「遠距教學」一覽！淡江、輔大、北科大跟進

快訊／屏東爆全台首例本土日本腦炎　衛生局：加強防蚊接種疫苗

412人採檢陰性離開檢疫所　莊人祥：諾富特群聚暫告段落

國中會考1確診生無法考試採「專案處理」　8考生參加5／29、30補考　

台北八大行業封鎖！酒店經紀「233字」悲情喊話：我們不是多餘的

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

張柏芝被問「單身嗎」慌到直噴汗ＸＤ　嫌「3個太少」想再生！鬆口：願意再婚

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

鼓勵下載「衛福部社交距離APP」！　巴哈姆特宣布：加碼抽3台PS5

「奈良美智特展」暫停開放至6／8！網友哀：希望能延期

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

通勤族注意！明起台鐵「禁電子票證搭對號車」　勸導不聽可罰1.5萬元

快訊／雄獅旅遊宣布：取消「北北基桃宜」旅遊行程　可全額退費

不斷更新／全台各大學「遠距教學」一覽！淡江、輔大、北科大跟進

快訊／屏東爆全台首例本土日本腦炎　衛生局：加強防蚊接種疫苗

412人採檢陰性離開檢疫所　莊人祥：諾富特群聚暫告段落

國中會考1確診生無法考試採「專案處理」　8考生參加5／29、30補考　

台北八大行業封鎖！酒店經紀「233字」悲情喊話：我們不是多餘的

鼓勵下載「衛福部社交距離APP」！　巴哈姆特宣布：加碼抽3台PS5

餐飲拼防疫！吉豚屋外帶85折優惠　原住民主題餐廳推外送便當

劉冠廷拍戲一半得知雙入圍！　謙稱幸運「我好怕把運氣用完」

牛排只花7000元「陽台變網美咖啡廳」！搬草皮鋪石頭…實現妮妮願望

伍鐸先發也好用定位投手工具人　葉總喜迎5連勝「繼續學習」

麥當勞罪惡「奶凍莓莓派」太犯規！　一咬雙餡酸甜口感超欠吃

楊冪拍戲遇偷拍「表情嫌棄＋翻白眼」！　臭臉火速躲鏡頭…引熱議

「財富女神」合夥人落跑害她慘賠千萬　曝3招賺回10億身價

121萬正妹網紅曬辣照喊「防疫優先」！　毛衣包不住長輩破掉…粉嗨：撐壞了

子乃花運彩分析／鵜鶘@勇士　推勇士全場讓分過盤

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

生活熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

快訊／新莊某診所發現「首例確診個案」　公告曝光：停診休3天

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

即／傳高雄確診　陳其邁緊急召開防疫會議

更多熱門

相關新聞

防疫升級！全台SOGO百貨、全家國道服務區門市實施實聯制

防疫升級！全台SOGO百貨、全家國道服務區門市實施實聯制

隨本土疫情升溫，實體通路紛紛祭出防疫措施，遠東SOGO百貨今（14）日宣佈，自明日起全台門市實施實聯制，全家便利商店旗下國道服務區、省道休息站門市，也要求民眾須登記入場，休息站也暫停開放駕駛人休息室、淋浴等公共設施。

小吃店「新奇防疫法」曝！公告千人笑翻

小吃店「新奇防疫法」曝！公告千人笑翻

即／雄獅旅遊：取消北北基桃宜行程

即／雄獅旅遊：取消北北基桃宜行程

快訊／合庫證實土城分行主管家屬確診！　已緊急全面消毒

快訊／合庫證實土城分行主管家屬確診！　已緊急全面消毒

快訊／北科大住宿生「足跡重疊」萬華確診者　目前發燒隔離中

快訊／北科大住宿生「足跡重疊」萬華確診者　目前發燒隔離中

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染台北八大酒店經紀

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

快訊／柯文哲宣布：北市八大行業、公有場館等15日起停業

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

快訊／新莊某診所發現「首例確診個案」　公告曝光：停診休3天

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

GOT7 JB直播驚見「牆上貼滿裸女照」

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

更多

最夯影音

更多
舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面