台北八大行業封鎖！酒店經紀「233字」悲情喊話：我們不是多餘的

▲雙北及基隆的八大行業15日零時起「暫停營業」。（圖／資料照，照片非當事人以及酒店）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日確診數屢創新高，各地縣市政府繃緊神經防疫，台北、基隆、新北、桃園等地區以率先要求八大行業停止營業。對此，有酒店經紀出面訴苦，感嘆「有人需要我們，我們藉此為生，我們的工作不是多餘的，我們的存在同樣不是多餘的。」

蘆洲前獅子會會長（案1203）因其足跡涉及按摩店、茶藝館等場所，遍及全台，還有「人與人的連結」，引發外界討論，甚至有網友將砲火轉向陪酒的八大行業。

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「心很累，但還是要說」有酒店經紀在臉書粉專PO文，表示可能有部分的人不需要花錢找人陪聊天、不需要花錢找人發洩、不需要花錢找人陪扮家家酒，「是因為你擁有的夠多，你比某些人勝利一點，你的需求可透過各種體系或關係來滿足。」

▲酒店經紀認為八大行業不該被歧視。（圖／翻攝臉書）



酒店經紀說，但除了這些人之外，還是有人會需要她們，她們也藉此為生，「我們的工作不是多餘的，我們的存在同樣不是多餘的」，「我們是許多人能否度過低潮的關鍵。」

酒店經紀認為，有人針對這次的事件PO文罵八大行業，希望他們可以尊重一點，「你或許有一天也會失去某些東西。我們許多人也是失去了很多才來到這裡，總比你們失去了良心還好一點」，「新北的姐妹們與各路兄弟先遇上了停業，真的很遺憾，希望能一起撐下去。」

該文PO出後紛紛留言，「辛苦了，有你們這行業在社會上存在也很重要」、「大家保重撐過這段期間」、「在病毒面前，大家都是一樣的，沒有誰比誰好」、「加油，也請從業人員多注意自身安全」。

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