女大生搭機硬闖商務艙…「橫躺當床睡」飆罵空姐！超慘下場出爐

▲女乘客霸佔商務艙。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

北京首都機場一架飛機5月10日被迫停飛！當天，一名女子買經濟艙座位，卻跑到商務艙霸占座位，還躺在座位上睡覺。一開始，空姐耐心勸說反被罵，隨後只好報警，叫來了機場警察。女子還在不停叫囂自己是北京大學學法律的，態度十分狂妄，試圖恐嚇警員。結果，在警員三次警告無效之後，將女子強行拖下飛機，飛機才順利起飛。

大陸社交軟體上近日有網友爆料，北京首都機場一架待飛航班，一名買經濟艙座位的女乘客發現商務艙有很多空位，於是解開安全帶搶占商務艙座位，且情緒激動。當時飛機已滑出跑道，準備起飛，最後飛機被迫折返，涉事女乘客當場被警方帶走。

網傳消息稱，空姐當時曾向女乘客解釋，因為疫情關係乘客需對號入座，不可隨意更換座位，但女乘客不予理會。

影片顯示，長髮女乘客半躺在商務艙座位上，並用毛毯蓋住臉部；警員到場勸解無果，於是強行將她帶走，期間女乘客開始大叫「撒手（放手），別碰我」。

對於飛機上有空位卻不讓旅客入座的問題，南航北京公司的航班載重平衡配載員仇保航解釋，由於電腦程序在航班起飛前已計算好每個座位對飛機平衡的影響，若乘客隨意入座，將對飛行安全造成極大安全隱患。