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準備下公車…乘客慘遭「車門夾腿拖行」開刀住院7天！司機GG了

▲▼司機,公車。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲公車司機關車門沒注意，當場夾住正在下車的乘客，拖行數公尺，害對方開刀住院。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

台北客運一名曹姓公車司機2019年間沒注意到一名劉姓乘客正在下車，就直接關閉公車後車門，當場夾住劉男的左腿，並拖行數公尺，導致劉男全身多處受傷，受有右膝蓋的韌帶斷裂等傷勢。劉男事後氣炸提告，向曹姓司機及台北客運求償百萬，日前法院判決出爐！

劉男主張，曹姓司機2019年8月2日上午7時13分左右開公車載到他，沒想到他要下車時，曹姓司機竟沒有注意便直接關閉後車門，導致他的左腳遭當場夾住，車門也因此沒有完全關閉，但曹男卻仍開直接開車，害他當場被公車拖行。

劉男指出，自己因此受有右膝、左手肘、右前臂擦挫傷，右側膝部內側副韌帶斷裂、右側膝部前十字韌帶斷裂、右側膝部後十字韌帶拉扯傷，需進行手術並住院一星期、聘請看護照顧，當時穿的西裝褲、皮鞋、錶帶也因此毀損，決定向曹姓司機、台北客運求償精神撫慰金66萬餘元以及醫療、交通、看護、財物損失等費用，共計100萬元。

台北客運對於劉男求償醫療費、醫療回診交通、財損等費用沒有意見，但指出其中部分交通費用跟這起事件沒有因果關係，且精神撫慰金過高。對於劉男求償醫療、交通、醫療用品、看護費用等索賠，曹男則無意見。

法院勘驗各項事證後，審酌曹姓司機在事故過後被解雇，以及雙方身分、地位、資歷、侵害程度、過失情節等情狀，認為精神撫慰金確實過高，判台北客運、曹男應連帶賠償劉男59萬6490元，全案仍可上訴。

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