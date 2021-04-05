他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

▲葉姓男子被認為是義祥工人，拿車票至派出所詢問該如何提告。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

台鐵包商義祥工業社的工程車滑落軌道，造成太魯閣號出軌事故，駕駛李義祥被拍到跟其他人出現在邊坡，未打電話求援也沒下坡幫忙，而畫面中的其他人也被網友及媒體推測是在場工人，其中一名葉姓乘客5日從花蓮北返後不甘受辱，下午3時許到派出所原本想要提告妨害名譽，詢問完流程後決定返家後另作打算。

據了解，61歲的葉男從事板模相關工作，確實是太魯閣號上的乘客，案發當時跟家人搭上車要回花蓮老家掃墓，坐在第一節車廂的他們在意外發生後，很快就走出車廂外，當時葉男就爬上斜坡，不料卻被外界誤認是「李義祥同夥」假扮乘客逃離現場。

媒體爭相報導以及網友的群起圍攻，讓葉男及家屬相當困擾及不滿，葉男5日從花蓮北返後，隨即到附近的派出所內，並拿出車票證明自己確實是乘客而非李義祥同夥，並詢問警方關於提告網友未經查證就散佈比對圖的相關刑責，但由於遲遲拿不定是否提告，決定先行返家後再做打算。

而下午4時許葉男原本要出面澄清，女兒原本替父親答應要在板橋崑崙公園接受訪問，但媒體在場等候了一個小時，葉男及女兒始終沒有現身，致電女兒數十通電話也遭拒接。

▼乘客拍下李義祥身邊一堆人，葉男因此被誤認為是現場施作工程的工人。（圖／民眾授權提供）



▼葉男出示車票喊冤自己其實是乘客。（圖／家屬提供）



▼葉男詢問警方相關提告程序。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／狠奪夫妻雙命竟扯乾爹不倫戀！起底蛇蠍女「大學一次交8男友」

►案發現場／角頭設局狙殺！天道盟蝗蟲兄弟遭「M16步槍掃射」慘死摩鐵

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困