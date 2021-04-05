　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

▲▼葉姓乘客被誤認為是義祥工人，拿車票至派出所詢問該如何提告。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲葉姓男子被認為是義祥工人，拿車票至派出所詢問該如何提告。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

台鐵包商義祥工業社的工程車滑落軌道，造成太魯閣號出軌事故，駕駛李義祥被拍到跟其他人出現在邊坡，未打電話求援也沒下坡幫忙，而畫面中的其他人也被網友及媒體推測是在場工人，其中一名葉姓乘客5日從花蓮北返後不甘受辱，下午3時許到派出所原本想要提告妨害名譽，詢問完流程後決定返家後另作打算。

據了解，61歲的葉男從事板模相關工作，確實是太魯閣號上的乘客，案發當時跟家人搭上車要回花蓮老家掃墓，坐在第一節車廂的他們在意外發生後，很快就走出車廂外，當時葉男就爬上斜坡，不料卻被外界誤認是「李義祥同夥」假扮乘客逃離現場。

媒體爭相報導以及網友的群起圍攻，讓葉男及家屬相當困擾及不滿，葉男5日從花蓮北返後，隨即到附近的派出所內，並拿出車票證明自己確實是乘客而非李義祥同夥，並詢問警方關於提告網友未經查證就散佈比對圖的相關刑責，但由於遲遲拿不定是否提告，決定先行返家後再做打算。

而下午4時許葉男原本要出面澄清，女兒原本替父親答應要在板橋崑崙公園接受訪問，但媒體在場等候了一個小時，葉男及女兒始終沒有現身，致電女兒數十通電話也遭拒接。

▼乘客拍下李義祥身邊一堆人，葉男因此被誤認為是現場施作工程的工人。（圖／民眾授權提供）

▲▼乘客拍下李義祥身邊一堆人　5張照片戳破「一人巡邏工地」說法。（圖／民眾授權提供）

▼葉男出示車票喊冤自己其實是乘客。（圖／家屬提供）

「被誤認李義祥同夥」！他看照片傻眼：我也是乘客　曬車票打臉。（圖／家屬提供）

▼葉男詢問警方相關提告程序。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼葉姓乘客被誤認為是義祥工人，拿車票至派出所詢問該如何提告。（圖／記者陳豐德翻攝）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／狠奪夫妻雙命竟扯乾爹不倫戀！起底蛇蠍女「大學一次交8男友」

案發現場／角頭設局狙殺！天道盟蝗蟲兄弟遭「M16步槍掃射」慘死摩鐵

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
獨／25歲女流「臭酸花生醬」…崩潰喊：男友床上狂嘔！醫一聞皺
奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡
他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用生命踩煞車！殉職司機員要回家了　明上午火化後骨灰運回台中

「我是做紓壓的！」買春色訊FB一搜就有　警察抓不到原因曝光

他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接

熱褲妹傷勢曝！重機男台3線催油　19歲水蛇腰美眉慘摔地屁股血紅

獨／楊小妹爸淚憶「女兒最喜歡水」！讓她與大海同在成為小天使

太魯閣後遺症！倖存兒怕關燈夜不安眠　饒慶鈴探望：馬階專案協助

快訊／連假最後一天！台9線「連環車禍」10歲童受傷　7人急送醫

獨／熱血護理長上夜班前先救人！親睹傷患遭車廂緊夾…曝最遺憾1點

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場　一舉動被讚爆

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

網紅「韓德凱文森」補票搭太魯閣 失聯前對話曝...家屬奔花蓮驗

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

羅時豐合體瑋哥前後晃動狂嘶吼XD　龍山寺前跳空幹舞..噴泉激情四射

張柏芝「凸肚之謎」遭疑懷孕　女星曝超狂食量..她笑了：楊丞琳也是

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

用生命踩煞車！殉職司機員要回家了　明上午火化後骨灰運回台中

「我是做紓壓的！」買春色訊FB一搜就有　警察抓不到原因曝光

他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接

熱褲妹傷勢曝！重機男台3線催油　19歲水蛇腰美眉慘摔地屁股血紅

獨／楊小妹爸淚憶「女兒最喜歡水」！讓她與大海同在成為小天使

太魯閣後遺症！倖存兒怕關燈夜不安眠　饒慶鈴探望：馬階專案協助

快訊／連假最後一天！台9線「連環車禍」10歲童受傷　7人急送醫

獨／熱血護理長上夜班前先救人！親睹傷患遭車廂緊夾…曝最遺憾1點

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場　一舉動被讚爆

G-SHOCK霸氣黑錶閃螢光綠　DW也跨進潮流運動界

蔣少宏開轟包辦全隊得分　龍2比1力退兄弟止4連敗

台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

戎祥走8年了　賴芊合嘆：再也找不到像他一樣的男人

富邦勇士雙洋將壓陣　領航猿主場10分惜敗

BL劇=印鈔機！《只因我們天生一對》觀看破6.1億…網算出天價分潤

奧運假唱被講13年！「最美童星」圓潤近況曝光…網傻眼：長歪了

太魯閣+普悠瑪脫軌68人喪生　黃子哲轟：蔡英文沒把台鐵改革放心上

國師級名嘴不捨林佳龍「含淚救災」　痛批反對黨：情緒化批判

蔣少宏首轟要回領先、布里悍一把抱住　龍7局2比1兄弟

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

「每周4次」成炮友　甜美護理師另有男人！陽光警崩潰

第一現場曝　李義祥冷眼看乘客逃生

你熱褲妹掉了！　重機後座載「人間凶器」突墜地

21歲陸軍陳品全罹難　遺體腫脹穿不上軍服

即／第6節車廂下殘肢「確認為21歲莊姓憲兵」

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

更多熱門

相關新聞

工程車滑落撞擊列車　義祥工業社負責人遭聲押

工程車滑落撞擊列車　義祥工業社負責人遭聲押

台鐵太魯閣號從樹林開往台東的408次列車，2日在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成50人罹難逾百餘人輕重傷事故，花蓮地檢署深夜訊後將義祥工業社負責人李義祥聲押。

老公肉身護她　倖存女乘客慟：他走掉了

老公肉身護她　倖存女乘客慟：他走掉了

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

2車男乘客「現身還原」！事發車廂慘況曝

2車男乘客「現身還原」！事發車廂慘況曝

小黃倒退嚕卡邊坡　運將喊：有拉手煞車

小黃倒退嚕卡邊坡　運將喊：有拉手煞車

關鍵字：

義祥乘客車票義祥乘客車票

讀者迴響

熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

歐洲遇粉絲用韓文打招呼　王嘉爾回應韓網氣炸

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

Lulu「PO捐款資訊」網掀戰罵：不相信政府！

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

「每周4次」成炮友　甜美護理師另有男人！陽光警崩潰

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面