長光部落文化聚會所啟用　饒慶鈴：台東全縣聚會所140座達標

▲▼ 台東縣長濱鄉長光部落文化聚會所啟用。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

長光部落為長濱鄉最大的阿美族部落，因往年聚會所辦理豐年祭遇雨或豔陽天都只能露天樂舞，有感於聚會所對於部落發展與文化傳承的重要，縣政府積極協助興建聚會所，在族人殷切期盼下，歷經二年多工期，於14日正式落成辦理啟用典禮，饒慶鈴表示，台東縣目前已建置全國最多140座部落文化聚會所，朝向一部落一聚會所的目標邁進，期盼聚會所發揮傳承原民文化的功能，讓族人擁有更好更完善的活動空間，提供生活教育和重統祭儀等聚會場地。

饒慶鈴提到，長光部落為長濱鄉最大的阿美族部落，部落裡仍保留不少原民生活習俗與祭典文化，像是族人重要的傳承活動豐年祭，因往年遇雨或豔陽天都只能露天樂舞，因此縣府積極爭取花東基金、中央、東管處等相關補助與縣府配合款計3400萬元總工程經費，興建長光部落文化聚會所，工程於107年12月開工，今年5月完竣。台東縣擁有全國最多的140座聚會所，涵蓋率達8成，也建置91個文化健康站，數量蟬聯全臺之冠，不僅提供部落族人活動空間，也提升長者的照護品質。感謝原住民族委員會及東管處的支持。此座聚會所採用多功能方式設計、具觀光元素，除提供族人生活休憩或慶典活動使用，也期盼藉此推動長濱的文化及觀光。

原民處說明，在規劃設計階段，為尊重部落意見，與部落族人多次共同討論，請建築師依族人意見設計符合部落需求的聚會所。長光部落文化聚會所主體為長28米、寬25米屋頂鋼棚結構建物，包含公共廁所1棟，通風良好並有自然採光，馬賽克貼磚的圓柱展現原民圖騰特色，屋頂採波浪設計兼具美感，提供族人生活休憩、傳統祭儀場地或慶典活動使用，不再受天候影響，也希望發展為東海岸新興景點，藉此推動長濱的文化與觀光。

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