中芯國際：0.15微米、40奈米缺口最大　產能優先滿足老客戶

▲中芯國際。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸晶片代工大廠中芯國際14日舉行第一季業績電話會議，聯合首席執行官趙海軍表示，0.15微米和40奈米是缺口最大的地方，55奈米也有非常大的缺口，公司的產能分配原則，是優先滿足長期合作、共同發展的老客戶，其次才是高毛利的產品。

會議上也公布了中芯國際第一季營收為72.92億元人民幣， 環比成長9.3%；毛利率為27.0%，環比成長5.5個百分點。

中芯國際首席財務官高永崗解釋，一季度業績環比增長高於指引的主要原因是，因價格調整以及產品組合優化，晶圓單價環比上升5%，出貨環比增加10%，「由於市場供需缺口巨大，公司業績根據供需關係的變化，經跟客戶溝通，產品價格進行相應的調整。」

中芯國際給出第二季度營收預期為環比成長17%到19%，毛利率預期在22%到25%。今年上半年營收預計約人民幣158億元。

趙海軍表示，上半年公司業績預計超出原先預期，成熟製程到今年年底產能將持續滿載，新增產能主要在下半年形成；先進製程一季度營收經過波谷後環比成長，NTO穩步導入。

不過，趙海軍也提到，先進製程折舊負擔重，對於公司的盈利的壓力將長期存在，並且實體清單管制給先進製程帶來的風險和不確定性也更大。

中芯國際第一季財報顯示，以技術節點分類，晶圓收入佔比排名前三的為55/65奈米佔晶圓收入比例32.8%、0.15/0.18微米佔晶圓收入比例30.3%、40/45奈米佔晶圓收入比例16.3%，代表55/65 奈米依然是中芯國際營收主力。

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趙海軍指出，公司一直在跟相關的政府部門和公司的律所在溝通這些事情，但溝通細節不便透露，公司已經與供應商和國外政府達成了一些共識，「我想一方面走我們的流程，把我們的事情做好；一方面保持溝通增加交流，按照合規的路徑，合規的渠道去做這些事情。」