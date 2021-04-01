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「台積電大將」入主引內鬨　中芯國際贈梁孟松上億豪宅成功留人　

▲中芯國際官網顯示，梁孟松仍是聯席CEO。（圖／翻攝中芯國際官網）

▲中芯國際官網顯示，梁孟松仍是聯席CEO。（圖／翻攝中芯國際官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸中芯國際昨（31）日公佈2020年財報，營收達274.7億元（單位人民幣，下同），同比增長24.8%；淨利潤43.32億元，同比增長141.5%。據了解，曾因「台積電大將」蔣尚義獲聘副董事長而傳出欲辭職的梁孟松仍任公司執董、聯席CEO，而這份報告也意外透露中芯國際贈予梁孟松一套價值2250萬元人民幣（約1億元新台幣）的住房。

▲中芯國際公布的年報意外曝光公司曾贈與聯席CEO梁孟松一套上億豪宅。（圖／翻攝IT之家）

▲中芯國際公布的年報意外曝光公司曾贈與聯席CEO梁孟松一套上億豪宅。（圖／翻攝IT之家）

《IT之家》報導，大陸晶圓代工龍頭中芯國際發佈2020全年財報，淨利潤大漲141.5%，達43.32億元人民幣，成科創板「摘U」第一股。科創板帶著「-U」的股票簡稱，代表這家上市企業尚未盈利，而成功轉虧為盈的中芯國際，將在明日正式摘掉「U」的特別標識。

除了首度實現獲利外，中芯國際營收同時創下近5年內新高，還宣佈已在14奈米FinFET通用平台上完成了12nm通用平台驗證。外界分析，執行長梁孟松的留任是這次技術突破的核心功臣之一。

▲大陸科創板第一股中芯國際上海總公司。（圖／CFP）

▲大陸科創板第一股中芯國際上海總公司。（圖／CFP）

據了解，2020年底中芯國際曾傳出梁孟松欲辭職的消息，當時他以「倦勤」為由提出辭呈，中芯國際甚至發出公告確認已知悉梁孟松有條件辭任的意願。不過，當時外界認為梁孟松的辭職風波是因為前台積電共同營運長蔣尚義的進駐所引發的排擠效應，甚至有傳聞指兩人內鬨所致。

根據中芯國際官網顯示，梁孟松目前仍穩坐聯席CEO的角色，也有大陸自媒體爆料，贈房其實是發生在辭職風波之前，並非中芯國際採取的補救措施，無論如何，中芯國際為大陸科創版的龍頭企業，外界仍將持續關注脫U後的發展。
 

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