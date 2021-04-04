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陸廠搶二手半導體設備　價格漲30％反成建廠隱憂

▲▼紫光,半導體。（圖／視覺中國）

▲大陸半導體廠商瘋搶二手設備。（示意圖／視覺中國）

文／中央社台北4日電

中國官方鼓勵半導體產業發展，導致產能擴張，推升了半導體二手設備在國際市場上的價格。陸媒報導指出，機台稀缺正在推高建廠成本，但若沒趕上這波熱潮，很容易在3年後落入產能過剩。

日經中文網3月初曾報導，近一年，由於中國半導體廠商的大量購買，二手半導體設備的價格平均上漲了20%；三井住友融資租賃的負責人還強調，用於寫入電路的光刻機（曝光機）等核心設備漲至300%以上。日本國內有90%的二手半導體設備正流向中國。

陸媒經濟觀察報2日報導引述二手半導體設備交易平台人士的說法，指緊俏行情從2020年第一季就開始，今年市場價格整體上漲了20%-30%，個別熱門設備更是價格翻倍。漲價主要集中在用於生產晶片的設備，且以技術成熟的8吋晶圓廠產線為主。

報導說，中國買家中，一部分是擴產的晶圓大廠，如：中芯國際、華虹半導體等，以及計畫轉型IDM（垂直整合製造，指從設計、製造、封裝測試一手包辦）的晶片設計廠商，另一部分是與地方政府合作投產的新興晶圓廠，其中也有一些規模不大、發展尚不成熟的中小團隊。

▲▼海思,半導體,晶片。（圖／視覺中國）

▲中美科技戰讓北京感受到科技自主的重要性。（圖／視覺中國）

近年來，美國在科技上防堵中國，中國在晶片製造等關鍵技術受制於人的情況下仍喊出「科技自立」，在官方誓言2025年晶片自給率要達到70%並提出產業優惠政策下，中國的晶圓廠正在努力生產，這些都帶動了半導體設備的需求。

報導指出，晶片生產線上需要數十種機台，而中國國產相關技術的本土市占率還不到10%，主要還是美國應用材料公司（Applied Materials Inc.）、美國科林研發（Lam Research）、日本東電（Tokyo Electron）、美國科磊（KLA）、荷蘭艾司摩爾（ASML）這5大設備廠的天下。

一名中國國產晶圓廠人士說，目前，各家晶圓廠採購壓力很大，機台的稀缺正在推高建廠的成本，甚至有的賣方讓企業排隊下單，誰出價高就優先給誰供貨。

報導說，儘管如此，採購方卻不能等，因為一個晶圓廠從開始建廠到形成有效產能需要3年多，如果進度落後，沒有趕上這一波建廠浪潮，很容易在3年後會落入產能過剩的境地。

ChipInsight去年1月對中國2019年度有關中國晶圓生產線進行盤點，共計有63個專案，其中6個專案停擺，其他57個項目宣布投資總額超過人民幣1.5兆元（約新台幣6.45兆元）。這些實現投產、產量提升以及在建項目中，分布在上海最多，江蘇省、山東省、湖北省的項目也較多。

▲▼集成電路,積體電路,IC,半導體。（圖／視覺中國）

▲大陸力拚半導體科技自主。（圖／視覺中國）

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