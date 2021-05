逾800艘船卡住！密西西比河大橋現「裂痕」　緊急中斷交通檢修

▲密西西比河中斷通行,逾800艘船卡住。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國田納西州一座橫跨密西西比河(Mississippi River)的橋樑出現裂縫,當局立刻封鎖進行檢修,而河道也因此採取分流通過,至少有超過800艘船正排隊等待。專家推估,這條美國重要交通河流堵塞後,可能會導致玉米和大豆價格上漲。

Close-up photos of the crack in the Hernando De Soto bridge #mbridge #memphis #i40bridge pic.twitter.com/MexRV7YnKG

根據CNN報導,田納西州40號州際公路的德索托大橋 (Hernando de Soto Bridge)在例行檢查時發現裂縫,因此宣布緊急關閉橋樑進行緊急維修。除了車輛繞行之外,海岸警衛隊也對河道進行了限制,截至13日上午至少有44艘船、700多艘大型遊艇還在等待通過。

Here are more pictures of the damage to the I-40 Hernando de Soto bridge. Pictures are from the Arkansas Department of Transportation.

More info: https://t.co/faqroxL9jE pic.twitter.com/rjusM8Yky5